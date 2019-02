Severin explica de ce s-a intalnit cu Ciorbea: Pai unde in alta parte sa se duca penalii decat la avocat?

Cere sesizarea CCR

"Guvernul este foarte lent"

Ziare.

com

"Aceste chestiuni nu ma privesc pe mine personal", a tinut sa precizeze Adrian Severin.In dosarul in care politicianul a fost condamnat definitiv, decizia a fost data de un complet de 5 judecatori, totusi, in faza de fond, fostul europarlamentar a fost condamnat de un complet de 3 judecatori.Fostul europarlamentar a fost in audienta la Avocatul Poporului, saptamana trecuta, unde s-a discutat despre eventuala sesizare a CCR in cazul completurilor de judecata de la Inalta Curte."In ceea ce priveste pe domnul Ciorbea, am vazut ca cineva, nu stiu cine, era putin mirat ca niste penali s-au dus sa vorbeasca cu Avocatul Poporului. Pai unde in alta parte sa se duca penalii decat la avocat? De aia sunt avocatii, ca sa vorbeasca avocatii cu ei, nu? Deci, fie ca este avocatul individului, fie ca este Avocatul Poporului, tot avocat este", a spus, luni, Adrian Severin.Adrian Severin si avocatul acestuia au cerut astazi Inaltei Curti sa sesizeze CCR cu o alta exceptie, cea privind termenul in care o persoana condamnata poate face o contestatie in anulare.Contestatia in anulare se face in termen de 30 de zile de la comunicarea motivarii deciziei, iar Adrian Severin nu poate beneficia acum de aceasta cale de atac extraordinara. Politicianul a fost condamnat definitiv in noiembrie 2016, iar sentinta a fost motivata in 2017. Inalta Curte urmeaza sa se pronunte astazi daca sesizeaza CCR in acest caz."Cred ca cel mai bun lucru in aceasta situatie este ca Inalta Curte sa transmita aceasta problema CCR", declara Severin.Ce spune despre o eventuala ordonanta a Guvernului privind condamnatii de la Inalta Curte?"OUG este un gest politic. Si este necesar de multe ori ca factorul politic sa intervina pentru a lamuri niste lucruri foarte greu de lamurit pe alta cale. Din pacate, multiple incalcari ale legii, ale principiilor de drept, care s-au succedat de-a lungul multor ani, au complicat situatia atat de tare, incat eu, ca jurist va spun, greu gasesc principii de drept, institutii de drept, reguli de drept, care sa o descalceasca", explica fostul europarlamentar.Severin crede ca, de aceea, este "probabil" necesar un gest politic care "sa taie nodul gordian"."Acuma, daca Guvernul va lua aceasta decizie sau nu, nu vreau sa speculez. Din pacate, constat ca Guvernul are foarte lente reactii la aceste situatii", a subliniat Adrian Severin.