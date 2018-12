Adrian Severin contesta sentinta definitiva in cazul spagii cerute in Parlamentul European

Condamnarea lui Severin

Contestatia in anulare a lui Adrian Severin a fost depusa in cursul zilei de joi si a primit termen de judecata pe 20 decembrie.Tot saptamana aceasta a mai depus o contestatie in anulare similara si fostul senator Marius Ovidiu Isaila, condamnat definitiv la cinci ani si patru luni inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Primul termen de judecata: 19 decembrie.Adrian Severin a fost condamnat definitiv, in 16 noiembrie 2016, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta, respectiv pentru ca, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la "Sunday Times" de a-i plati 100.000 euro anual, in schimbul depunerii de amendamente in comisiile de specialitate ale Parlamentului European.Procesele de contestatie in anulare au fost deschise dupa ce CCR a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori.Formarea completului de apel este unul dintre motivele de contestatie in anulare.Aproximativ 20 de fosti parlamentari, ministri sau sefi de institutii publice au depus in ultima luna contestatii in anulare impotriva sentintelor definitive.Startul proceselor a fost dat de Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, si de Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, care au trimis prin avocati, din Costa Rica, pe 22 si 23 noiembrie, contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive.Printre cei care au depus contestatii in anulare se numara:- fostul ministru PSD Dan Sova - condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare in dosarul CET Govora si aflat in penitenciar.- fostul deputat PSD Dan Bordeianu si sotia acestuia, Nicoleta Bordeianu.- mai multi consultanti straini implicati in dosarul de tradare si spionaj, in care a fost condamnat Codrut Seres. Este vorba de Gabor Kerekes, Vadim Don Benyatov si Calin Mircea Flore.fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, condmanat la 4 ani de inchisoare.- fostul consilier al Elenei Udrea, Tudor Breazu, condamnat la 3 ani de inchisoare.- fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, condamnat la 5 ani de inchisoare.