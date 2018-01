Adrian Severin vrea sa iasa din inchisoare: Am scris lucrari stiintifice. Vreau sa-mi reiau activitatea didactica - UPDATE

"Pedeapsa si-a atins obiectivele"

Judecatoria Sectorului 5 urmeaza sa se pronunte astazi in acest caz, insa sentinta nu va fi definitiva, putand fi contestata la Tribunalul Bucuresti.Judecatorul l-a intrebat pe fostul europarlamentar ce o sa faca daca o sa fie liberat conditionat. "Din pacate, ma duc la medicul curant sa reiau terapia care a trebuit sa fie intrerupta. Medicul mi-a spus ca ma poate ajuta. Vreau sa va spun ca al doilea lucru va fi sa iau legatura cu colegii de facultate, sa imi reiau activitatea didactica. Personal, nu intentionez sa storc lacrimi si sa cer clementa in virtutea unei sanatati afectate. Ce trebuie retinut este ocazia de a arata ca justitia romana nu reinstaureaza de facto pedeapsa cu moartea. La Rahova si nu numai acolo se moare pe capete", a declarat Adrian Severin.Politicianul a explicat ca a incercat sa execute pedeapsa cu demnitate. "Am muncit in perioada asta, nu cu zile castig, am scris lucrari fara sa pretind zile. Am cerut sa raman in regim inchis tocmai pentru a duce la bun sfarsit toate programele in care eram implicat, unul sa ii invat romana pe detinutii straini. Cred ca aceasta pedeapsa si a atins obiectivele, indiferent care au fost. Las la aprecierea dumneavoastra concluzia", a declarat Severin, din boxa arestatilor.Pe de alta parte, procurorul a explicat ca Severin nu a fost folosit la munca si ca reiese ca sufera de afectiuni medicale care-l impiedica sa iasa la munca. "Munca reprezinta o conditie esentiala pentru cererea de eliberare conditionata", a spus acesta. Avocatul a aratat ca fostul europarlamentar sufera de o afectiune medicala, ar fi depus numeroase cereri pentru a presta munca, dar a fost refuzat.Avocatul a mai aratat ca Severin a executat fractia de o treime din pedeapsa si desi a scris lucrari stiintifice, nu a beneficiat de zile. "A dat dovezi de indreptare, a tinut conferinte, a facut cursuri de alfabetizare, a incheiat contract de munca cu penitenciarul in noiembrie 2017, nu a beneficiat de zile. A fost recompensat de patru ori pentru comportamentul sau bun", a explicat aparatorul. Severin a desfasurat 70 de programe educationale - redactare de articole, poezii pentru revista, cursuri de alfabetizare etc. In plus el si-a dat acordul pentru un text publicat in Enciclopedia Romana Juridica.Pe de alta parte procurorul a cerut respingerea propunerii de liberare. "Nu reiese din acte ca a fost impiedicat sa munceasca, din actele de la dosar nu reiese ca problemele de sanatate din 2013 s-au mentinut si anul trecut. Din actele depuse reiese ca are o pozitie virulenta impotriva justitiei, vorbeste despre Trinomul DNA-SRI-ICCJ. Nu reiese ca se caieste pentru faptele pentru care a fost condamnat", a aratat procurorul.Adrian Severin a formulat cererea de liberare conditionata la Judecatoria Sectorului 5 pe 10 ianuarie, iar astazi are primul termen de judecata. El a fost condamnat definitiv, in 16 noiembrie 2016, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta, respectiv pentru ca, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la "Sunday Times" de a-i plati 100.000 euro anual, in schimbul depunerii de amendamente in comisiile de specialitate ale Parlamentului European.Fostul europarlamentar a fost condamnat in baza vechiului Cod penal si are 62 de ani, astfel ca poate fi liberat conditionat dupa ce executa o treime din pedeapsa. De la data condamnarii si pana astazi, Adrian Severin a executat efectiv 422 zile de detentie din cele 486 care ar fi trebuit sa le execute.Adrian Severin este la a doua incercare de liberare conditionata. El a mai facut o cerere similara si anul trecut, dar si-a retras-o la al treilea termen al procesului.