Recent eliberat de la Rahova, Severin ii jigneste pe protestatarii #rezist: extrem de provinciali, inapoiati, fascisti si tradatori

Eliberat conditionat pe 28 februarie

Fostul europarlamentar a ironizat pe facebook, intr-o postare intitulata "Comicaria trista a rezistentilor", protestul din seara zilei de 12 mai."Ceea ce ma frapeaza la acestieste diferenta uriasa intre aparenta si esenta. Se pretind cosmopoliti, dar sunt extrem de provinciali. Se pretind civilizati, dar sunt suburbani. Se pretind experti, dar sunt ignoranti. (Si vorba lui Moliere, prostul savant este mai prost ca prostul ignorant.) Se pretind moderni, dar sunt inapoiati. Se pretind umani, dar sunt cruzi. (Inclusiv cu copiii lor, pentru fericirea carora spun ca lupta, dar pe care si-i fac scuturi umane la manifestatii neautorizate.) Se pretind anticomunisti, dar sustin precepte bolsevice. Se pretind democrati dar, sunt fascisti. (Dupa cum se vede, extremele se ating.) Se pretind patrioti dar sunt tradatori".Potrivit europarlamentarului, protestatarii #rezist nu ar fi comici, ci tristi. "Iar tristetea lor risca sa devina tristetea natiunii", conchide fostul europarlamentar.Fostul europarlamentar Adrian Severin a fost eliberat conditionat pe 28 februarie 2018 , dupa ce a executat un an si trei luni din pedeapsa de patru ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta.Politicianul a fost condamnat definitiv, in 16 noiembrie 2016, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta, respectiv pentru ca, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la "Sunday Times" de a-i plati 100.000 euro anual, in schimbul depunerii de amendamente in comisiile de specialitate ale Parlamentului European.(I.S.)