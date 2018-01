Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat.

Ziare.

Doina Pana i-a transmis demisia premierului Mihai Tudose invocand motive de sanatate."Prin prezenta va aduc la cunostinta faptul ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitate de ministru. Prin urmare, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, pe motiv de sanatate.Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasa pe care am avut-o si va asigur de intregul meu sprijin pentru indeplinirea programului de guvernare, din calitatea mea de parlamentar", a transmis ministrul.Demisia acesteia a fost depusa miercuri la Cabinetul Premierului. Doina Pana ocupa functia respectiva din luna iunie 2017. Doina Pana a fost, in perioada 4 martie - 13 decembrie 2014, ministru delegat pentru Ape, Paduri si Piscicultura in Guvernul Ponta. De pe 21 decembrie 2012 si pana in martie 2014, aceasta a fost ministru delegat pentru Dialog social.Pe 26 februarie 2014, dupa demisia ministrilor PNL din Guvernul Ponta II, Doina Pana a preluat, la propunerea premierului, interimatul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, transmite, pe Facebook ca nominalizarea pentru noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National, care va fi convocat zilele urmatoare."Ii multumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor, Codul #silvic, diminuarea defirisarilor ilegale, toate acestea si multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv National, care va fi convocat zilele urmatoare", anunta pe Facebook, Liviu Dragnea.A.G.