Doina Pana s-a dus la DIICOT sa vada dosarul in care sustine ca a fost otravita cu mercur: Ancheta parca s-a accelerat

Dupa vizita la procurori, fostul ministru al Apelor a declarat ca cel mai probabil in spatele tentativei de ucidere a sa se afla Mafia Lemnului. Potrivit acesteia, in acest moment DIICOT investigheaza fapta si nu persoane."Eu am fost de patru sau cinci ori la DIICOT, dumnealor au facut foarte multe audieri, mi-au dat si o copie dupa dosar. Era dreptul meu. De cate ori au o nelamurire si vor sa o clarifice ma invita", a declarat Doina Pana, la Antena 3."Se cerceteaza fapta. Asta nu inseamna ca persoanele care au fost audiate nu sunt considerate in cercul de suspecti.De la inceput am suspectat (), este un gest abominabil....", a mai spus Pana.Tentativa de otravire ar fi inceput din septembrie 2017. Doina Pana spune ca a urmat tratamente medicale si ca a eliminat tot mercurul.In luna mai, Doina Pana declara ca a fost nevoita sa renunte la functia de ministru, in ianuarie 2018, din motive de sanatate, dupa ce a descoperit ca a fost otravita cu mercur, potrivit Agerpres."Eram ministru al Padurilor in Guvernul Tudose, in 2017. Pe la sfarsitul lui noiembrie, am inceput sa ma simt foarte rau, am mers la medic, am aflat ca aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament si, cu toate astea, ma simteam tot mai rau. Pentru ca epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisa intr-un final sa fac si o analiza toxicologica.In 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele a reiesit intoxicatie cu mercur in concentratie mare. Pentru ca imi depusesem demisia, dat fiind faptul ca ma simteam foarte rau, inca din 3 ianuarie, n-am putut pleca pana in 29 ianuarie pentru ca nu a semnat presedintele Iohannis, am depus plangere la politie abia la inceputul lunii februarie.N-am facut plangerea cat eram inca ministru pentru ca, in caz ca se afla, ar fi daunat imaginii Romaniei. Va dati seama, ministru in Guvernul Romaniei otravit", sustinea Doina Pana.