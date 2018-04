ArcelorMittal este pe punctul de a prelua cea mai mare otelarie europeana

Ziare.

In urma cu o saptamana, ArcelorMittal s-a oferit sa vanda unitatile: ArcelorMittal Piombino, singura linie de zincare din Italia, ArcelorMittal Galati, Romania, ArcelorMittal Skopje, Macedonia, ArcelorMittal Ostrava, Cehia, ArcelorMittal Dudelange, Luxemburg, si liniile de zincare numarul 4 si 5 de la Flemalle; decaparea, liniile de laminare la rece si ambalaje metalice acoperite din Tilleur, toate acestea de la combinatul de la Liege, Belgia.Potrivit surselor citate de Reuters, pachetul de active pe care ArcelorMittal s-a oferit sa le vanda este mult mai mare decat concesiile pe care initial era pregatit sa le faca grupul.Cu o oferta de 1,8 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari), ArcelorMittal vrea sa preia Ilva, cea mai mare otelarie europeana, la care lucreaza peste 14.000 de persoane.Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone de otel, aproximativ 40% din productia de otel a Italiei, si furniza otelul pentru producatorii auto, de echipamente electrice si constructorii de nave. Guvernul italian a preluat, temporar, controlul la otelaria Ilvo, pentru a supraveghea lucrarile de curatare ale acestei otelarii implicata intr-un scandal de poluare.Comisia Europeana si-a exprimat ingrijorarea ca o tranzactie privind preluarea celei mai mari otelarii din Europa de catre cel mai mare producator mondial de otel ar reduce competitia pe anumite segmente de produse si ar genera preturi mai mari pentru consumatorii din sudul Europei.Grupul ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgica si miniera din lume, prezenta in peste 60 de tari, in 19 dintre acestea avand unitati proprii de productie. In Romania, ArcelorMittal detine unitati de productie la Galati, Iasi, Roman si Hunedoara.