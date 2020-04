De la birotica la masti sanitare: Doua firme ale aceleiasi familii au obtinut majoritatea contractelor directe de masti, la inceputul starii de urgenta

Doua firme cu aceiasi actionari au obtinut doua treimi dintre contractele de masti

E Sebastian Ghita in spatele celor doua firme?

De ce spun primariile ca au cumparat atat de multe masti de la firmele familiei Dobrin

Ziare.

com

In cele 2 saptamani care s-au scurs de la instaurarea starii de urgenta in Romania, care a permis achizitii fara licitatii, multe institutii si societati cu capital public din tara s-au grabit sa isi procure - prin cumparare directa - milioane de masti de protectie impotriva noului coronavirus.Asa ca s-au operat, doar in aceste ultime 2 saptamani, putin peste 900 de achizitii directe (initiate din catalogul electronic - n.red.) pentru cumpararea mastilor, potrivit datelor din sistemul de achizitii publice Sicap, centralizate deCele mai mari loturi le-au cerut, de regula, spitalele si serviciile de ambulanta.Spre exemplu, spitalul din Drobeta Turnu Severin si-a cumparat 100.000 de masti, printr-o singura procedura. Iar Serviciul Judetean de Ambulanta din Iasi si-a luat dintr-un foc 54.000 de masti Si inspectoratele de politie, jandarmii si unitatile militare si-au cumparat, de asemenea, zeci de mii de bucati.Si tot masti si-au luat, in aceasta perioada, unele ministere si prefecturi, parte dintre consiliile judetene, penitenciarele si administratiile de stat, companiile de transport - de la CFR pana la aeroporturi - dar si unele institute de statistica si cercetare.Si nici primariile de orase si comune de prin tara nu s-au lasat mai prejos, plasand comenzi pentru mii si mii de masti, dupa nevoi.Comparativ, in perioada similara a anului trecut, adica in ultimele doua saptamani din martie 2019, procedurile de cumparare directa de masti de protectie se numarau pe degetele de la o mana.In aceste conditii, ne-am fi asteptat ca explozia cererii de masti din 2020 sa-i imbogateasca pe cei mai multi dintre distribuitorii de materiale medicale si farmaceutice din Romania. Dar lucrurile n-au stat chiar asa.Este adevarat ca unii chiar au facut bani frumosi, pe perioada starii de urgenta, din vanzarea de masti. Altii, insa - desi pana prin februarie vandusera masti de sute de mii de lei catre stat - n-au mai dat niciuna, de la instaurarea starii de urgenta.In schimb,Iata cum s-a intamplat acest lucru.Din calculele, in ultimele doua saptamani s-au vandut, prin cele peste 900 de proceduri de atribuire directa, masti de peste 17.500.000 de lei (adica putin peste 3,6 milioane de euro).Din totalul celor circa 900 de proceduri de cumparare directa, aproape 600 (adica circa doua treimi) s-au incheiat cu firmele DNS Birotica SRL si Direct Distributie Birotica SRL.Si tot din calculele- bazate pe analiza tuturor procedurilor de cumparare directa din perioada starii de urgenta - reiese ca aceste doua firme au vandut masti de aproape 6 milioane de lei.Iar asta inseamna ca, in perioada starii de urgenta, vanzarile celor doua societati au reprezentat mai mult de o treime din valoarea totala a pietei mastilor sanitare.Am zice ca e o performanta, mai ales pentru doua firme care vand, in principal, produse de birotica.Ambele apartin aceleiasi familii. Mai exact, la DNS Birotica SRL - care a inregistrat cele mai mari vanzari de masti chirurgicale - actionari sunt Nicolae Stefan Dobrin (care e si administrator), Corina Camelia Dobrin si Vasile Dobrin (fratele lui Nicolae Stefan).La societatea Direct Distributie Birotica SRL, administrator este tot Nicolae Stefan Dobrin. Si tot acesta este si actionar, alaturi de Corina Camelia Dobrin.Cele doua firme au mai vandut masti si inainte de instaurarea starii de urgenta, doar ca in cantitati mult mai mici.Spre exemplu, in primele doua luni din 2020 - potrivit informatiilor obtinute dedin Sicap - societatile au avut doar 3 contracte directe pentru masti chirurgicale, in valoare de doar circa 500 de lei.Abia in primele doua saptamani din martie, DNS Birotica SRL a inceput sa castige loc pe piata de profil si a vandut - in cadrul a 61 de achizitii directe - masti de putin peste 702.500 de lei care institutii si societati de stat.Dar de aici si pana la pozitia de forta pe care si-au castigat-o societatile pe piata mastilor chirugicale, in timpul starii de urgenta, e cale foarte lunga.Cum au reusit oare?Parerile sunt impartite. Adica unii spun ca succesul s-a datorat muncii si accesului la materie prima, iar altii ca la mijloc ar fi niste relatii controversate.Inca de la finele saptamanii trecute, deputatul USR Claudiu Nasui a afirmat, intr-o postare pe retelele de socializare, ca in spatele firmei DNS SRL s-ar afla, de fapt, Sebastian Ghita.Iar Claudiu Nasui n-a fost primul care a sustinut acest lucru.Numele societatii DNS Birotica SRL a aparut in ancheta procurorilor de la DNA Ploiesti, denumita de mass-media Cazul "Asesoft", care-l viza pe fostul deputat PSD. Anchetatorii spuneau atunci ca Ghita controla direct sau indirect, prin interpusi, 53 de firme si 34 de persoane fizice. Una dintre societatile controlate de Ghita ar fi fost DNS Birotica SRL . Datele din ancheta aratau ca firma ar fi facturat catre unitati bugetare in perioada 2010-2014 suma de 14.851.686 de lei.In iulie 2015, DNA Ploiesti a pus sechestru asigurator pe conturile societatii. Firma a contestat masura la Inalta Curte, iar judecatorii au admis cererea si au ridicat masura pusa de procurori.Sa fie deci influenta controversatului om de afaceri Sebastian Ghita in spatele succesului comercial al celor doua firme?Administratorul societatilor, Nicolae Dobrin, sustine ca nici vorba nu poate fi despre asa ceva. Contactat deacesta a sustinut ca nu a vorbit niciodata cu Sebastian Ghita nici macar la telefon si ca, de fapt, firmele fostului deputat PSD l-au pagubit. Iar acum succesul se datoreaza muncii si relatiei sale comerciale cu China, de unde importa marfa vanduta in Romania (inclusiv mastile chirurgicale)."Noi chiar pregatim un drept la replica pe aceasta tema. Noi in relatia cu Asesoft nu doar ca am avut o mare problema de imagine. Dar am pierdut 200.000 de euro. (...)Am livrat niste marfa. Niste tonnere. Si toate acele firme (din grupul Asesoft - n.red.) au intrat in insolventa. Iar eu am bilete la ordine si o serie de documente despre care lumea nu stie. Si vreau ca oamenii sa afle.(...) Nu l-am cunoscut niciodata (pe Sebastian Ghita - n.red.) N-am vorbit niciodata cu el la telefon. N-am nicio treaba cu asa ceva (...)Ca sa nu se mai spuna ca DNS este firma lui Sebastian Ghita. Firma are numele DNS de la: Dobrin Nicolae Stefan. Si a fost facuta in 2004, pe 6 aprilie. De ziua mea.Aici lucrez eu cu fratii mei, cu sotia mea si cumnata mea. Este firma noastra. N-are nicio legatura cu Ghita (...)", a precizat Nicolae Dobrin pentruIntrebat cum a reusit, totusi, sa castige atat de mult din piata mastilor, intr-un timp atat de scurt, seful DNS Birotica si Direct Distributie Birotica a declarat:"Noi lucram cu China de peste 15 ani. Eu in fiecare an merg acolo, minim 15 zile.Noi castigam licitatii pe parte de papetarie, tocmai pentru ca importam direct din China. Si avem stocuri de marfa, pe papetarie, de 1,5 milioane de euro. Pe produse de curatenie aveam stocuri de 300.000 de euro. Si tot asa.Noi nu suntem intermediari, sa plimbam marfa de colo-dincolo. Am primit oferta de la intermediari, care voiau sa ne ia marfa la pret mai mare. Dar am refuzat. Nu fac asa ceva. Luam din China si livram direct la beneficiar.(...) Pe segmente de marfa de calitate cel putin medie, multe firme mari cumpara de la noi. Tocmai pentru ca noi aducem din China. E nisa noastra. Anul trecut, am adus cam 23 de containere.E foarte simplu, cand ai relatia cu China, sa aduci marfa pe o anumita nisa.Noi am pus acolo (in Sicap - n.red.) pretul pe care il cerem. Cine a vrut a cumparat. Cine nu, nu. Ca doar nu toti au luat de la noi!", a mai spus Nicolae Dobrin.Pe 26 martie, atribuirile directe catre cele doua societati ale familiei Dobrin au incetat brusc. De ce? Potrivit lui Nicolae Dobrin, firmele vor mai intai sa se asigure ca toti cei care au cumparat marfa o vor primi. Sa isi rezolve problemele de rulaj (pentru ca institutiile nu platesc pe loc ce au cumparat - n.red.). Si apoi, dupa ce totul se rezolva, firmele vor oferta din nou, in Sicap.Am intrebat si un alt distribuitor de materiale farmaceutice si medicale cu sediul in centrul tarii cum se face ca in februarie si prima parte a lunii martie a vandut masti de sute de mii de lei catre stat, iar in perioada starii de urgenta n-a mai prins nicio atribuire directa.Reprezentantii distribuitorului ne-au cerut sa nu le dezvaluim identitatea. Dar au precizat ca au livrat ce au avut, iar acum - la fel ca multi alti colegi din bransa - au probleme mari cu aprovizionarea. Si ca - desi in media se tot vorbeste despre transporturi repetate de materiale sanitare aduse in Romania - spitalele suna incontinuu cu disperare la distribuitori, plangandu-se ca n-au ce le trebuie si cautand sa cumpere ce mai gasesc pe piata.Iar astfel de momentele de criza - in care distribuitorii din bransa (care, avand rulaj continuu, raman repede fara stocuri) se aprovizioneaza mai greu - sunt tocmai cele in care alte firme, nespecializate, castiga piata.Am fost curiosi sa aflam si de la clienti de ce au cumparat, pe scara atat de larga, masti de la societatile familiei Dobrin.Spre exemplu, l-am intrebat pe viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, de ce Administratia Domeniului Public (ADP) Sector 2 a luat, pe 25 martie, 10.000 de masti cu 4,89 lei bucata de la DNS Birotica SRL , in conditiile in care, in aceeasi zi, primaria din localitatea prahoveana Puchenii Mari a cumparat masti similare, de la aceeasi firma, cu un pret mult mai mic (de numai 3,79 lei bucata) Dan Cristian Popescu ne-a spus ca nu are datele exacte, dar ca le va obtine si va reveni. Cu toate acestea, viceprimarul Sectorului 2 ne-a precizat ca - din cate isi aminteste - ADP avea mari probleme in a gasi masti, indiferent de la ce furnizor. Si ca probabil n-a putut negocia niciun pret, de vreme ce marfa abia se gasea. Poate ca pe viitor ar putea-o face, in conditiile in care nu va mai fi penurie.Am intrebat si primaria din Targu Bujor, un oras mic (cu putin peste 6.000 de locuitori, in scripte) din judetul Galati, de ce a ales aceasta sursa de masti sanitare. Potrivit Sicap , aceasta primarie a cumparat 2.000 de masti de la Direct Distributie Birotica si inca 1.000 de la DNS Birotica SRL, cu suma totala de 10.770 de lei.Primarul orasului, Laurentiu Gidei, a spus ca nu stie de la ce firma s-au luat, pentru ca nu se ocupa direct de achizitii. Si ca oricum, in conditiile curente, putin mai conteaza cui apartine o anume firma. Daca are masti, sa le vanda!"Masti am doar pe comenzi. Dar deocamdata nu ne-au venit. Ne descurcam cu ce mai avem, din vechi. Astept de pe o zi pe alta sa ni le dea furnizorii.De unde s-au cumparat nu stiu, ca nu ma ocup direct de achizitii. Dar stiu ca - in functie de ofertele existente - cei de la achizitii incearca sa gaseasca mai repede solutii.Cred ca avem mai multe comenzi. Chiar astazi am intrebat care e stadiul. Si mi s-a spus ca sunt de la 3 furnizori. Deci cu siguranta nu e doar o comanda.In rest, nu stiu si nici nu ma intereseaza aceste aspecte. Iar in conjunctura actuala, sa mai vorbim despre asa ceva... Cine are pe stoc vinde. In spatele oricaror firme sunt oameni.Si eu, daca as fi avut o firma cu stocuri, as fi vandut in tot judetul.Si acum, va dati seama, la ce sume (mici - n.red.) am eu pe astfel de comenzi... Despre ce vobim aici?" a precizat primarul orasului Targu Bujor, Laurentiu Gidei, pentruChiar daca, in aceste zile, firmele familiei Dobrin nu mai au la vanzare masti sanitare, acestea se cauta, in continuare, pe piata. Asa ca alte si alte firme - printre care unele fara legatura cu domeniul medical - au inceput sa le puna in vanzare. Care sunt acestea si cum au ajuns sa faca afaceri cu statul va vom spune intr-un material viitor.