Institutia din Romania care vrea sa cumpere tehnologie de ultima ora cu mai mult de 6 milioane de euro

Autoritatea vrea sa achizitioneze servicii de dezvoltare software pentru "implementarea Platformei BigData, incluzand servicii de analiza pentru implementarea modelelor analitice suport ale activitatii investigative si servicii de integrare a tuturor componentelor Proiectului BigData", potrivit anuntului.Totodata, autoritatea vrea sa cumpere servicii de dezvoltare software pentru extinderea schimbului de date cu alte institutii in cadrul Platformei de Interoperabilitate existenta, echipamente pentru infrastructura hardware, infrastructura software si servicii de instruire pentru utilizarea si administrarea platformei.Aceasta achizitie, denumita "Proiectul CC5", este parte componenta a proiectului BigData si are drept scop implementarea platformei hardware si software pentru dezvoltarea capacitatilor de analiza investigative ale Consiliului Concurentei."Implementarea acestui proiect va crea posibilitatea de a realiza investigatii mai profunde, ca urmare a accesului la un volum mai mare de date, raspunzand astfel mai bine si mai repede nevoilor cetatenilor", se arata in comunicat.Achizitia este finantata din fonduri europene, prin Programul Operational Competitivitate (POC), durata contractului este 15 luni, iar data limita pentru primirea ofertelor este 15 februarie 2019.Ofertantii trebuie sa depuna o declaratie privind media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), iar aceasta trebuie sa fie de cel putin 28,095 milioane de lei, fara TVA. In plus, valoarea cumulata a serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 28,095 milioane de lei, fara TVA.