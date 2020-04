VeDemJust a cumparat cu bani din donatii 24 de tone de plastic pentru viziere ce vor fi donate medicilor

Ziare.

Asta dupa ce pe 25 martie a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru a cumpara materie prima, aproape epuizata pe piata interna."Ca urmare, a identificat un furnizor extern, a comunicat datele tehnice conform opiniei antreprenorilor implicati in procesul de prelucrare si astazi a incheiat intelegerea cu producatorul.In momentul de fata materialul (PET A incolor, grosime 0.5 mm) este in proces de debitare, urmand ca luni, 6 aprilie 2020, sa fie incarcat intr-un mijloc de transport tip TIR," arata VeDemJust. "Asociatia VeDem Just va achita aceasta suma numai din contributia sustinatorilor. Pana in prezent au facut donatii aproape 370 de persoane fizice si juridice si s-au strans aproximativ 15.000 de euro.Acestia au produs viziere pe care membrii VeDemJust le-au distribuit in mod gratuit medicilor, asistentilor medicali, infirmierilor, ambulantierilor, personalului SMURD, cabinetele medicilor de familie, farmacistilor," explica asociatia unde au ajuns vizierele.Astfel, in doar 10 zile, asociatia a reusit sa implice 12 centre de prelucrarea a materialului plastic, 45 de voluntari si a distribuit un numar de 10.500 viziere pentru personalul din urmatoarele localitati: Cluj-Napoca, Oradea, Constanta, Pitesti, Campulung Muscel, Sibiu, Vatra-Dornei, Siret, Arad, Alba-Iulia, Aiud, Campeni, Bacau, Bucuresti, Drobeta Turnu Severin, Dej, Bicaz, Turda, Huedin, Campia Turzii, Bistrita, Comanesti, Bicaz, Petrosani, Abrud, Mioveni, Pitesti, Medias, Sibiu, Caracal, Sighet, Deva, Vulcan, Roman si Lupeni.I.S.