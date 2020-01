4 argumente pentru a folosi o carte de vizita

Ziare.

Mai avem oare nevoie de agende 2020 si de carti de vizita intr-o epoca dominata de tehnologie, in care pana si cartile se citesc de pe tableta? Raspunsul este da.In timp ce agenda ramane cea mai sigura modalitate de a insemna gandurile, sentimentele sau o simpla lista de lucruri pe care trebuie sa le rezolvati, o carte de vizita reprezinta o modalitate usoara pentru ca alti oameni sa intre in contact cu tine. Nu este insa doar atat.Cand intalniti pe cineva si constatati ca aveti nevoie sa tineti legatura in viitor, veti dori sa ii oferiti sansa de a va gasi usor, fara sa apelati la un pix sau la numarul de telefon.De obicei, in astfel de situatii, veti face schimb de numere de telefon. Totusi, vor exista intotdeauna cazuri in care intalnesti pe cineva care fie nu stapaneste foarte bine tehnologia, fie nu este potrivit sa scoateti telefoanele din buzunar.In astfel de situatii nimic nu poate inlocui clasica cartea de vizita, pe care o puteti schimba cu interlocutorul dvs. oferindu-i astfel toate datele dvs. de contact.Cele mai mici lucruri pe care le facem pot transmite cele mai importante mesaje. Un lucru atat de simplu, asa cum este o carte de vizita, demonstreaza ca ti-ai facut timp pentru a aduna toate informatiile despre tine pe un card. Acest lucru te va face sa te diferentiezi de 99% dintre persoanele din jur.In plus, o carte de vizita realizata intr-o maniera profesionista, cum sunt carti de vizita plastic , cele cu un design special, sunt o modalitate excelenta de a va reprezenta personalitatea.In situatiile in care cineva incearca sa caute un nou loc de munca, nu este neobisnuit sa participe la intalnire de networking.Daca decideti sa mergeti la evenimente de acest gen, este esential sa aveti cu dvs. mai multe carti de vizita pentru a stabili cat mai multe relatii cu reprezentantii firmelor prezente.Puteti imparti cartea dvs. de vizita celor din jur, si sa colectati zeci de alte carti de vizita din partea persoanelor cu care vreti sa tineti legatura pentru un posibil job.Daca decideti sa participati la intalniri de networking, atunci cartile de vizita pot servi ca un memento si va pot tine concentrat asupra obiectivului - care este de a urmari oamenii cu privire la posibile oportunitati.O carte de vizita buna nu va contine doar numele si datele de contact ale unei persoane. Unele tipuri de carti de vizita mentioneaza, de asemenea, abilitatile posesorului.Avand acest detaliu suplimentar, o carte de vizita poate face diferenta deoarece, desi persoana careia i-ati oferit initial cartea de vizita poate sa nu aiba nevoie de abilitatile dvs., poate cunoaste pe cineva din domeniul sau de activitate care este in cautarea unei persoane precum dvs.Este bine sa ne amintim ca intalnirile intamplatoare cu diferite persoane au loc tot timpul. Si atunci cand au loc, doriti sa fiti pregatiti sa profitati de aceste intalniri si de oportunitatile care ar putea aparea din ele.