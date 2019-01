4 strategii inteligente pentru a impresiona un potential investitor sau partener de afaceri

Evita impactul negativ al factorilor externi

Asigura-te ca birourile arata impecabil

Fii transparent si onest

Dovedeste ca businessul tau este diferit

De aceea, atunci cand speri sa faci o impresie memorabila si sa convingi persoana respectiva sa investeasca in businessul tau este nevoie sa acorzi o atentie deosebita chiar si micilor detalii. Iata cateva metode prin care iti poti creste sansele de a impresiona un potential investitor sau partener de afaceri:Se intampla uneori ca dispozitia in care se afla persoana cu care te intalnesti sa ii prezinti proiectul tau sa aiba o influenta categorica asupra deciziei sale. Un posibil partener de afaceri care a ajuns la sediul businessului tau deja nervos pe timpul petrecut in trafic sau pe conditiile de la cazare va avea mai putina rabdare si dispozitie pentru a-ti asculta toate argumentele.Tocmai de aceea, in Bucuresti, omul de afaceri Liviu Tudor a deschis in parcul de afaceri West Gate (75.000 mp) din vestul Capitalei, o unitate de cazare de patru stele, o investitie de 500.000 de euro.", spune Liviu Tudor.Cu ajutorul unei astfel de strategii, orice antreprenor se poate asigura ca toti clientii, partenerii sau colegii sai sunt cazati in conditii confortabile, aproape de sediul companiei, astfel incat timpul petrecut aici sa nu fie un factor in plus de stres.Sa ai un birou curat si spatii de lucru care arata organizat sunt doua lucruri esentiale pentru a impresiona musafirii care iti viziteaza sediul de business. Majoritatea companiilor au o firma de curatenie care se ocupa de aceste lucruri, asa ca nu ar strica sa ai o discutie cu ei inainte si sa te asiguri ca vor acorda o atentie sporita acestor detalii. Salile de sedinta trebuie sa arate curat si organizat, iar orice ghivece cu flori sau plante verzi trebuie sa fie cat mai bine intretinute.Un posibil partener de afaceri a auzit deja de businessul pe care il conduci, insa il priveste din exterior, pentru ca nu are toate detaliile necesare pentru a-si crea o imagine de ansamblu. Aici intervii tu, singurul care ii poate oferi mai multe informatii din interior. Partenerul tau de afaceri trebuie sa stie atat aspectele bune, cat si cele negative ale businessului, oportunitatile, dar si obstacolele, pentru a lua o decizie informata si corecta.Daca trebuie sa ii dai si o veste mai putin buna, asigura-te ca ai gasit deja o solutie pentru problema respectiva, astfel incat sa ii arati ca esti 100% implicat si preocupat de afacerea ta. Nu incerca niciodata sa ascunzi adevarul, intrucat risti sa pierzi enorm pe viitor, cand ti se va duce vestea spre investitori sau clienti ca nu esti o persoana sincera sau de incredere.Una dintre intrebarile pe care ti le va pune orice potential investitor este de ce ar trebui sa isi directioneze banii sau capitalul spre businessul tau. Aici este sansa ta sa demonstrezi de ce si cum afacerea ta se diferentiaza fata de altele de pe piata, cu ce sunt speciale produsele sau serviciile pe care le oferi si de ce ar fi o oportunitate pentru el sa investeasca in compania ta.Abordarea corecta este una in care scoti in evidenta puntele forte ale businessului, fara aroganta, recunoscand cu sinceritate ariile in care mai este loc de imbunatatire. Asigura-te insa ca transmiti incredere si siguranta din ton, limbaj verbal si non-verbal. Daca tu nu ii arati unui posibil partener de afaceri cat de mult crezi in propriul tau business, nici el nu va avea motive sa creada.