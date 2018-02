5 pasi pentru deschiderea unui nou punct de lucru

Recrutarea de personal - un proces complex si costisitor

WizOne, un mod mai simplu pentru crearea schemei de personal

Ziare.

com

Aceasta decizie implica munca, cheltuieli, strategii de marketing si, evident, deschiderea unui proces de recrutare.Pana la ziua inaugurarii, cand angajatii noului punct de lucru ii vor intampina zambitori pe clienti, este o cale lunga.Mai intai va trebui sa creati organigrama pentru acel punct de lucru. Apoi, urmeaza stabilirea bugetului de salarii.In final, crearea anunturilor de angajare sau cautarea unei companii de recrutare vor adauga timp si bani pe lista eforturilor depuse pentru deschiderea punctului de lucru.La Wizrom Software , noi credem ca lucrurile pot si trebuie sa fie mai simple pentru dumneavoastra.Softul de resurse umane WizOne nu a fost creat doar pentru a va ajuta sa administrati bugetul de HR si personalul existent, ci si sa planificati extinderea echipei de angajati.Va vom arata in continuare cum puteti stabili toate aspectele importante legate de personalul noului punct de lucru cu ajutorul softului de resurse umane WizOne.Un nou punct de lucru probabil ca nu va fi in mod esential diferit ca structura de personal fata de cel existent.Pentru un magazin, de exemplu, aveti nevoie de un manager, de merchandizeri, casieri, magazioneri si vanzatori pentru raioane specializate. Toate aceste posturi, cu descrierea detaliata a sarcinilor de lucru exista deja.Tot ce aveti de facut este sa cautati modulul specific in softul HR WizOne si sa construiti organigrama noului punct de lucru, eventual pornind de la datele unui alt punct de lucru, cu o structura asemanatoare.WizOne este un soft de resurse umane complet, in care sunt inregistrate toate componentele salariale si extra-salariale ce compun bugetul de HR pentru toata compania.Aici aveti evidenta evolutiei istorice a salariului pentru fiecare post din companie si puteti crea o schema de salarizare pentru un nou punct de lucru pornind de la datele existente.Cu cateva operatiuni simple veti avea o structura clara si realista a bugetului de HR pentru noul punct de lucru.Ca majoritatea managerilor, probabil ca preferati sa va promovati proprii angajati in posturi noi, atunci cand este cazul, decat sa recrutati candidati din exteriorul companiei.Este cat se poate de normal, mai ales in cazul promovarii pe o functie superioara, sa alegeti un om cu care ati lucrat, in care aveti incredere si care cunoaste bine procesele de afaceri ale companiei.In cazul deschiderii unui nou punct de lucru, prima alegere pentru diferite posturi poate exista deja in organigrama companiei.Tot ce trebuie sa faceti este sa o consultati in softul de resurse umane WizOne pentru a-i identifica pe acei angajati ce pot fi detasati sau promovati.Este evident ca va trebui sa mariti bugetul de resurse umane odata cu deschiderea noului punct de lucru. Dar care va fi impactul acestui nou buget de HR asupra resurselor financiare totale ale companiei?In lipsa unor scenarii detaliate de tip what if pe care le puteti crea cu usurinta in softul de HR WizOne, nu veti avea siguranta ca, intr-adevar, compania este pregatita pentru aceasta expansiune.In afaceri nu exista certitudine 100% ca planurile vi se vor realiza, dar calculele atente reduc substantial marja de eroare si neprevazut.Avand o simulare realista a bugetului anual de salarii, eliminati o necunoscuta din calculul profitului in ecuatia standard de scadere a tuturor costurilor operationale din veniturile previzionate.Cu WizOne puteti crea acest buget cu o mare precizie, incluzand toate componentele salariale, taxele si contributiile legale, precum si alte bonusuri ocazionale.Astfel, veti putea lua decizia de a deschide noul punct de lucru cu increderea ca ati luat in calcul toate elementele de cost pe care le puteti controla.