Afacerile cu terenurile sportive artificiale sunt tot mai populare

gazon artificial multisport (pentru mai multe sporturi),

gazon artificial exclusiv pentru fotbal,

gazon artificial exclusiv pentru tenis,

gazon artificial decorativ, pentru spatii recreationale, rezidentiale, decor etc.

este unul dintre liderii serviciilor de amenajare terenuri de sport cu gazon artificial sintetic la nivel national, cu un portofoliu de peste 180 de terenuri de sport amenajate in ultimii 10 ani.HATTRICK SPORT are acoperire nationala pentru montarea de terenuri cu gazon artificial si au montat de-a lungul timpului terenuri de sport in Bucuresti, Arad, Bacau, Bistrita, Braila, Brasov, Buzau, Cluj, Craiova, Constanta, Iasi, Suceava, Covasna, Piatra Neamt, Ramnicu Sarat, Tulcea, Satu Mare, Sapanta, Vaslui sau Timisoara.Majoritatea terenurilor montate au fost descoperite, in aer liber, insa acestia ofera si posiblitatea de montare a terenurilor acoperite de tip balon sau prelata pe structura metalica, incalzite pe timp de iarna.Garantia oferita la gazonul artificial sintetic este cuprinsa intre 5 si 10 ani, in functie de tipul de gazon ales si garantia producatorului.HATTRICK SPORT dispune de propriile echipe de profesionisti pentru montaj ce efectuteaza instalarea gazonului artificial si marcarea terenului de sport intr-un timp util si la un pret avantajos. Nu mai ramane decat sa pregatesti terenul de inchiriat si ai propria afacere.Cu siguranta te intrebi care este costul de intretinere a unui astfel de teren. Intretinerea gazonului artificial sintetic nu necesita nici o investitie, fiindca nu este necesara vreo operatiune deosebita sau udarea, ci doar un periaj periodic.In orice mediu sportiv, suprafata de sub picioarele unui jucator are un impact imens asupra performantei sale. De aceea echipele de fotbal si managerii de pe intreg globul aleg din ce in ce mai mult gazonul sportiv artificial pentru terenuri de fotbal profesionale, la scoli sau locuinte private.Pentru a lua legatura cu un consultant din cadrul firmei HATTRICK SPORT acceseaza www.gazonsportiv.ro sau suna lapentru a fi consiliat corespunzator in alegerea tipului de teren potrivit si detalii despre amenajarea acestuia in cel mai scurt timp.Apeleaza la o firma specializata de montaj si amenajare terenuri cu gazon artificial pentru a incepe afacerea ta chiar acum.