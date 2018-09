Afla direct de la antreprenori si specialisti locali si internationali povesti de succes la Business Challenge 2018

Ziare.

Anul acesta,organizeaza cea de-a cincea editie a evenimentuluisi ofera tuturor antreprenorilor, managerilor din cadrul IMM-urilor, dar si persoanelor interesate de crearea unui business propriu, oportunitatea de a afla direct de la antreprenori si specialisti locali si internationali povesti de business de succes.Va invitam sa discutam, sa invatam si sa ne inspiram din experientele unor lideri inovatori, ambitiosi, profesionisti in data de, Founder & CEO, Vividly (Letonia);, Founder & CEO, Innoopolis (Emiratele Arabe Unite);, Co- founder & CEO, Escreo (Bulgaria);, Fondator si CEO, Amber Studio;, Presedinte, Centrul Roman al Energiei (CRE), CEO, Adrem;, Director Executiv, SoftOne Romania;, Fondator si Presedinte, BGS;, CEO Romania & Moldova, Moore Stephens KSC;, Founder & CEO, Adservio;, Fondator si Director Executiv, Biciclop;, Fondator, Ingenius Hub;, Presedinte, Camera de Comert Bilaterala Bulgaria-Romania;, Partner Financial Advisory Services, MAZARS ROMANIA:; GEORGIANA ION, Senior Manager Financial Advisory Services;, Manager Financial Advisory Services, MAZARS ROMANIA.Tematica evenimentului va aborda subiecte raportate la nevoile antreprenorului modern. Dintre acestea, amintim:Intre disciplina si viziune, intre pragmatism si creativitate, intre libertate si responsabilitate, ce determina liderii sa porneasca si sa se pastreze pe drumul antreprenoriatului?. Vanzarile pentru companiile mici si mijlocii. Cum evitam epuizarea resurselor prin implementarea de strategii "sirete", eficiente, potrivite propriului target?. Cand business-ul se extinde spre pietele internationale, devine necesara calibrarea perspectivei la "the big picture". Cum putem eficientiza tranzitia de la local la international?. Care sunt modalitatile de finantare pentru proiectele antreprenoriale? Intre programele guvernamentale si solutiile private.. Importanta leaderilor in cazul companiilor antreprenoriale si IMM-urilor. De ce este important ca brandul personal sa existe in coerenta cu cel al companiei, dar nu in interdependenta?Inscrierea la evenimentul BUSINESS CHALLENGE se poate face online, pe site-ul BusinessMark - link , unde puteti regasi, totodata, mai multe detalii despre eveniment (reduceri de grup, modalitate de inscriere, structura, program, speakeri etc).Partenerii evenimentului: Soft One, Mazars, Moore Stephens, CEC Bank, Rent for Comfort.Eveniment creat cu sustinerea: Camera de comert Marea Britanie - Romania, Camera de Comert Bilaterale Bulgaria - Romania, Camera de Comert Romania - Portugalia, Asociatia Nationala a Antreprenorilor, Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, Zelist Monitor.Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Parteneri media: AGERPRES, Business24, Ziare.com, Curierul National, Financial Market, Financiarul.ro, Rbe Connect, PR Box, New Money, Transilvania Business, IQ ADS, SMARK, DeBizz, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, Market Watch, Administratie.ro, Global Manager, Gazeta de stiri, Spatiul Construit, PR Wave, Femei in afaceri, 1asig.ro, Moneybuzz, Revista Bulevard, Monitorul de Fagaras, Matek, Social Media Romania, InTurda Media, InfoOradea, Ziarul Clujean, Aktual 24.