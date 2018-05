Atmosfera de mare targ european in primele doua zile Pack Expo 2018

Romanian Packaging Awards (editia a II-a)

Ambalajul din carton ondulat (pentru retail) al anului: "Strauss Welcome Kit" , realizat de RONDOCARTON pentru clientul STRAUSS Romania

, realizat de pentru clientul STRAUSS Romania Ambalajul flexibil al anului: "Bottle Bag" , realizat de EXONIA HOLDING pentru Coca-Cola si Cramele Recas

, realizat de pentru Coca-Cola si Cramele Recas Ambalajul din carton compact al anului: "Ghiozdanul Back To school" , realizat de MAYR MELNHOF PACKAGING Romania pentru clientul Mondelez Romania

, realizat de pentru clientul Mondelez Romania Eticheta anului: "SAMARO" , realizata de ROMPRIX EXIM SRL pentru clientul Distileriile Bran

, realizata de pentru clientul Distileriile Bran Ambalajul rigid din mase plastice al anului: juriul a decis sa nu acorde un premiu la aceasta categorie, intrucat produsele inscrise in concurs nu s-au ridicat la standardele de calitate impuse de regulamentul concursului.

Premii de excelenta pentru partenerii targului PACK EXPO

1. Premiul pentru premiere tehnologice: ULMA PACKAGING

2. Premiul pentru participarea anului: EURO TOP GRAFIX

3. Premiul pentru inovatie in domeniului finisarii: GRUP TRANSILVAE

4. Premiul pentru inovatie in ambalare: WEBOMATIC

5. Premiul pentru performanta in Packaging: DS SMITH PACKAGING ROMANIA

6. Premiul pentru performanta in Packaging: DS SMITH SLOVAKIA

7. Premiul pentru solutii tipografice complexe: GRAPHIC OPEN SYSTEMS

8. Premiul pentru calitate deosebita in productia de hartie, carton ondulat si ambalaje: RONDOCARTON

9. Diploma de excelenta pentru complexitatea participarii: IMARK SISTEMS

10. Premiul pentru solutii in domeniul ambalarii profesionale: CORA TRADE CENTER

11. Premiul pentru smart technology: FESTO

12. Diploma de excelenta pentru solutii logistice durabile: EUROFIT - VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA

13. Premiul pentru solutii performante in domeniul marcarii si etichetarii: MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION

14. Premiul pentru solutii inovatoare pentru logistica: IHOPE REAL

15. Premiul pentru performanta in productia de ambalaje din plastic: GREINER PACKAGING

16. Premiul pentru performanta in productia de etichete: INOVALABEL

17. Premiul pentru solutii complete de marcare industriala: BLAJ SA

18. Diploma de excelenta pentru solutii digitale pentru packaging: MONS MEDIUS INVESTMENT

YOUNG CHEF by Angst, cel mai mare concurs de retete pentru ready meal

din Romania

Speakerii de top prezenti la Conferinta Nationala pe teme de mediu au starnit interesul a (reprezentanti de companii, autoritati, mass-media). Taxa pe ambalaj, managementul deseurilor, impactul modificarilor legislative in materie de ambalaje asupra industriei alimentare, dar si tehnologiile inovatoare folosite in productia de ambalaje si etichete au fost principalele teme dezbatute in cadrul conferintei de reprezentanti ai Ministerului Mediului, presedinti de asociatii, distribuitori de echipamente, producatori de ambalaje si etichete, printre care (DELOITTE Romania), (Ernst & Young Romania), (Cora Trade), (ALPLA Group), (Webomatic), (ROMPAP) si (FADI). Conferinta a fost organizata de Romexpo, Euroexpo Fairs, revista Infomediu Europa (co-organizator) si Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI), in colaborare cu Ministerul Mediului. La finalul primei zile de expozitie a avut loc decernarea trofeelor pentru cele cinci categorii de concurs. Vineri si sambata se desfasoara cel mai mare concurs de retete pentru ready meal din Romania, care va fi jurizat de si. Sambata va fi desemnat YOUNG CHEF, fericitul castigator al trofeului si premiului de oferit de Angst.