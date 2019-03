Birocratica.ro a lansat o campanie de premiere a liber profesionistilor din Romania care detin un cont de membru

Premiile oferite de Birocratica.ro contribuie la promovarea online a membrilor inscrisi

Cine poate participa?

In ce consta participarea la concurs?

Perioada de desfasurare a concursului

In ce constau cele trei premii oferite de Birocratica.ro?

Numarul lor tot mai mare este justificat de facilitatile oferite de statutul de membru, respectiv reducere de 10% la programul de depunere a declaratiei A4200 - Tigris AMEF, reducere 10% la Asigurarile de Raspundere Civila Profesionala si 5% la o gama variata de asigurari de la WebAsig, dar si reduceri consistente diverse la produse farmaceutice achizitionate prin eMAG de la Pansiprod Distributie si 10% discount in magazinele de imbracaminte GUARA.Intrucat succesul platformei este unul real, promoterii acestui proiect au dat startul uneiCele trei premii constau in servicii gratuite, precum proiectarea unui site si filmulet de prezentare sau servicii de grafica ce vin in intampinarea campaniilor de promovare online.Pentru a intra in posesia premiilor, membrii trebuie sa se implice in topicurile de discutie si sa fie cat mai activi pe perioada desfasurarii campaniei.Intrucat si proiectul in sine armonizeaza cu ideea de promovare a liber profesionistilor si a prestatorilor de servicii prin numeroase resurse si evenimente , premiile urmeaza acelasi principiu.Astfel, fondatorii catalogului online de profesii liberale au realizat o selectie amanuntita a serviciilor care pot contribui la succesul membrilor.De asemenea, s-a optat pentru locurile 1, 2 si 3, intocmai pentru a incuraja si alti membri sa se implice in discutiile initiate pe portal, implicare ce ii ajuta pe ei insisi la progararea imaginii de profesionisti.Campania este dedicata exclusiv membrilor (liber profesionisti si prestatori de servicii) inscrisi pe Birocratica.ro.Nu conteaza, insa, de cat timp este detinut profilul, ci calitatea acestuia. Criteriile de eligibilitate vizeaza, asadar, detinerea unui cont de membru.Deoarece campania este adresata liber profesionistilor si prestatorilor de servicii care poseda un cont de membru in portal, simplii vizitatori ai Birocratica.ro nu fac obiectul prezentei campanii.1. Detinerea unui profil de membru cat mai detaliat si explicativ, populat cu informatii de actualitate;2. Redactarea articolelor de blog pe tematici actualitate;3. Si / sau adaugarea de comentarii la cele postate de alti membri in sectiunea Comunitate;4. Si / sau propunerea de teme de dezbatere sau comentarea la cele existente in sectiunea Resurse;5. Si / sau anuntarea evenimentelor de interes ori recomandarea programelor si instrumentelor utile in domeniul de activitate al respectivului membru.Fiecare membru decide in parte cat de mult se va implica in toate aceste activitati sau se va concentra pe una singura.Prioritar este ca acesta sa posede un profil coerent, populat cu informatii constant actualizate, pentru a-si spori imaginea de profesionist in atentia potentialilor clienti, si ei membri inscrisi pe Birocratica.ro.Concursul se desfasoara in intervalul 15.02.2019 - 15.04.2019. Cei trei castigatori vor fi anuntati pe data de 01.05.2019.In tot acest timp, membrii eligibili sunt invitati sa dea curs activitatii la participarea in concurs, fiecare dintre acestia avand sanse egale de castig.Punctual, premiile sunt dispuse astfel:Realizarea unui site de prezentare pentru membru si afacerea sa;Realizarea unui filmulet de prezentare a serviciilor oferite de membru;Pachet compus din realizare logo si banner / antet pentru tipizate sau pentru campaniile de marketing online derulate de membru.De mentionat in cazul tuturor acestor trei premii este faptul ca serviciile sunt 100% gratuite, valoarea acestora facand obiectul investitiei in campania de premiere.Castigatorii vor beneficia, asadar, de servicii profesionale, menite sa le construiasca o identitate puternica in fata potentialilor si a actualilor clienti.Concursul a intrat in vigoare, iar miza celor trei premii este extrem de atragatoare pentru membrii inscrisi. Totusi, nu doar castigatorii se bucura de avantaje semnificative oferite de portal.De asemenea, Birocratica.ro va incheia noi parteneriate pe masura ce comunitatea se extinde, ceea ce inseamna mai multe beneficii pentru membrii inscrisi.