BusinessMark a prezentat noile provocari si oportunitati la Supply Chain & Logistics Management

Am avut alaturi de noi specialisti din industria de supply chain si logistica, care au adus in discutie de la strategii de optimizare a managementului lantului de aprovizionare pana la provocarile specifice comertului online la nivel de industrie.In deschidere,- a vorbit despre Inovatiile si Oportunitatile din Supply Chain, un studiu realizat la nivel national de BVL.Temele centrale ale studiului au cuprins: Concepte si inovatii in tehnologie; Schimbari in supply chain; Modificarea cerintelor de competente in supply chain; Noi modele si modificari in business.Dintre tendintele actuale din piata, presiunea costurilor, personalizarea serviciilor si a produselor si complexitatea raman trendurile de top fiind actionate din exterior chiar si in epoca digitalizarii.De asemenea, digitalizarea proceselor de business si transparenta in supply chain sunt cele mai importante tendinte si cele pe care companiile trebuie sa le dezvolte puternic in viitor.", afirma Adriana.In continuare,- a prezentat implementarea unui proces de optimizare a managementului lantului de aprovizionare: "S-a alaturat discutiei- abordand tematica managementului depozitelor si optimizarea acestuia. Nikos este de parere ca procesele operationale din supply management se intampla la nivel digital, iar marile companii au asteptari foarte mari de la furnizorii de tehnologie. "Mai departe am vorbit despre conceptul de transformare in supply chain alaturi de- "Am continuat discutia abordand teme precum inteligenta artificiala si machine learning alaturi de- "In ceea ce priveste tehnologia chatbots, Alexandru este de parere ca "In continuare, discutiile au decurs alaturi de- care a atins un alt subiect de interes in momentul de fata din industria de supply chain: impactul automatizarii in structura de personal.Laurentiu mai subliniaza faptul ca automatizarea proceselor HR cu aplicare on-line si interviuri pe Skype duce la prima selectie a posibililor angajati, deja cu skill-uri ridicate (operare PC, cunostinte pentru utilizarea Internetului).- a abordat in cadrul conferintei tema legata de optimizarea proceselor din perspectiva unui furnizor digital din industria de supply chain. Miguel incurajeaza formarea si concentrarea retelelor mai complexe de furnizori asupra schimbului de cunostinte si a colaborarii ca adaugare de valoare pentru completarea tranzactiilor. "Cea de-a doua sesiune a evenimentului l-a adus alaturi de noi pe- care a prezentat un studiu caz ce viza procesul de creare a unui nou spatiu de depozitare.Din perspectiva legislativa a vorbit- "incepand cu august 2018, noua definitie a 'exportatorului' este: 'o persoana particulara care transporta marfurile ce urmeaza a fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, in cazul in care aceste marfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei particulare."Mihai mai adauga: "Am continuat alaturi de- sa dezbatem importanta portului Constanta pentru lanturile de aprovizionare regionale. "", spune Alexandru.- a adus in discutie situatia companiilor de pe piata cu privire la gradul acestora de pregatire in supply chain.Aristide sustine ca folosirea unor tool-uri de automatizare si de supraveghere in procesele operationale pot avea foarte multe beneficii: "In incheiere,- a vorbit despre integrarea proceselor la nivel de supply chain in cadrul Schneider Electric, dar si despre alinierea acestora la nivel global. BusinessMark este o companie infiintata in 2013, ce are ca linie principala de activitate organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care isi propune sa ofere mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking. 