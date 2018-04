Caldo Privat Security sustine educatia

a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;

b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;

c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;

d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte;

e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.

h) actualizeaza fisa obiectivului.

i) intocmirea/ actualizeaza planul de interventie;

j) intocmeste/actualizeaza planuri de evacuare;

k) mentine lista stingatoarelor si predarea acestora in termen catre firma abilitata pentru inspectia anuala.

Compania si-a propus sa puna bazele unor legaturi avantajoase de ambele parti cu scopul de a deveni pentru clientii sai, partener de incredere in procesul de dezvoltare a afacerii lor.In prezent, compania asigura paza si control acces la nivel national. De asemenea, Caldo Privat Security detine avizul de infiintare al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta- " SERVICIUL PRIVAT DE POMPIERI - CALDO ".Acest serviciu a aparut datorita necesitatii in piata de securitate, iar compania a creat un nou concept integrat, de masuri specializate in "activitati de lupta contra incendiilor si de prevenire a acestora".Prestatorul executa servicii de prevenire si protectie impotriva incendiilor prin forte si mijloace specifice, in scopul realizarii si mentinerii sigurantei persoanelor, bunurilor si valorilor care apartin beneficiarului, dupa cum urmeaza:Indiferent de activitatea in care se implica, Caldo Privat Security da dovada de mult profesionalism, incercand sa ofere servicii performante cu scopul de a sustine dezvoltarea afacerii partenerilor sai.Constienta fiind de rolul educatiei in societatea contemporana, in procesul continuu de transformare a acesteia, in alegerea drumului corect in viata de catre copiii secolului XXI, Caldo Privat Security sustine educatia.Compania se implica activ in organizarea diferitelor evenimente cu rol educativ. Asa s-a intamplat si miercuri, 28 martie, cand echipa Serviciului Privat de Pompieri Caldo a participat la un eveniment educational in cadrul programului "Saptamana Altfel".Acest eveniment a avut loc la scoala Maria Rosetti, din Floreasca. In cadrul acestui eveniment, specialistii Serviciului Privat de Pompieri Caldo le-au facut copiilor diverse demonstratii privind activitatile de lupta contra incendiilor si de prevenire a acestora.Scopul acestor demonstratii a fost acela de a evidentia importanta acestor activitati pentru siguranta oamenilor. La finalul evenimentului copiii au primit diplome de "Mic pompier". Compania Caldo Privat Security sustine educatia si este alaturi de toti cei isi care doresc performanta.Educatia permite oamenilor sa-si insuseasca si sa puna in aplicare diferite valori, precum stiintifice, tehnologice, culturale, artistice etc.Educatia ajuta oamenii sa-si formeze personalitatea si sa-si dea seama care este drumul pe care trebuie sa-l urmeze in viata.In drumul spre succes, Caldo Privat Security este intotdeauna alaturi de oameni, asigurandu-le paza, protectia si securitatea personala.