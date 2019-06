Ce este important cand cumparam un covor pentru zone cu trafic intens

Ziare.

In primul rand, este nevoie de covoare profesionale care sa nu corespunda doar dintr-un anumit punct de vedere, si anume cel estetic, ci sa serveasca si unor anumite scopuri, in functie de natura spatiului in care sunt folosite si de numarul de persoane care trec prin locul respectiv.Exista cateva calitati de baza pe care trebuie sa le cautam la un covor pentru business: modelul, culoarea, rezistenta si confortul. Insa, scopul lui este mai important decat aspectul decorativ.Inainte de a te hotara sa achizitionezi covorase pentru interior , trebuie sa iti pui cateva intrebari cat se poate de realiste si care te vor ajuta sa decizi daca acel covor se potriveste in spatiul de care dispui:Trebuie sa identifici daca un anumit design si tip de covor este potrivit spatiului in care va fi folosit, atat din punct de vedere estetic, cat si functional. Acest lucru te va ajuta sa alegi tipul covorului, culoarea si designul.Ia in considerare cati oameni primesti in cladire zilnic. Cu cat iti trec mai multe persoane pragul, cu atat vei avea nevoie de un covor mai rezistent la trafic si uzura.Curatarea si intretinerea pot fi adevarate provocari pentru foarte multe tipuri de covoare. Nu este eficient sa investesti prea mult timp si resurse financiare in spalarea, aspirarea si intretinerea covorului.Aceasta intrebare este necesara in special pentru spatiile foarte mari ce trebuie acoperite cu covorase de exterior sau de interior. Este important sa ne incadram in buget, mai ales atunci cand amenajam spatii de mari dimensiuni, unde se poate ajunge la sume enorme investite pentru decor.Aceasta este ultima, insa nu cea din urma intrebare. Aspectul spatiului care urmeaza sa fie amenajat este esential, in special atunci cand este vorba despre o cladire de birouri, un mall, o pensiune sau un hotel.Covoarele supuse unui trafic intens vor avea zilnic cantitati imrpesionante de murdarie. Pentru astfel de situatii, sunt recomandate covoarele in culori mai inchise.De exemplu gri, albastru inchis, rosu burgundy, nuante de maro inchis sau tonurile de negru sunt perfecte. De asemenea, pe aceste culori nici petele nu vor fi vizibile.Covorul mai are un alt rol important. Acesta este esential pentru reducerea zgomotului. De exemplu, in cladirile de birouri sau in hoteluri, unde linistea este importanta, daca nu exista covoare, se aud pasii persoanelor care tranziteaza, mai ales sunetul produs de pantofii cu toc. De aceea, sunt recomandate covorasele HORECA Covoarele profesionale sunt in general realizate din fire speciale de nylon, poliamida sau polipropilena si de aceea sunt atat practice, cat si foarte rezistente. Textura lor speciala le face usor de spalat si aspirat si nu au riscul de a intra la apa sau de a-si pierde culoarea.