Ce trebuie sa stii despre tablele magnetice?

Dar ce este o tabla magnetica si pentru ce se foloseste?

Tipuri de table magnetice

Cum se intretine o tabla magnetica?

Cum nicio afacere nu se cladeste fara efort, sedinte de lucru si prezentari, o buna optiune pentru a fi vizibil pentru toata lumea o reprezinta tabla magnetica , asezata intr-o sala mare, pentru a fi vizibila pentru toti participantii la discutie.Desi multi pun semnul egal intre tabla magnetica si whiteboard, nu sunt acelasi lucru. O tabla magnetica este confectionata din 3 straturi de materiale feromagnetice, vopsite cu substante speciale si intercalate cu straturi de carton, pe a carei suprafata se pot plasa diversi magneti, cu scopul de a tine o coala de hartie bine intinsa.Tablitele magnetice si-au castigat reputatia in institutiile de invatamant, mai ales ca au avantajul de a nu imprastia praf de creta, pot fi sterse usor, iar aerul este mai putin poluat. Pe tablele magnetice albe se scrie cu un marker special, colorat, care pot fi sterse cu usurinta, iar vizibilitatea este mai mare decat in cazul celor traditionale.Apoi, tablele magnetice si-au castigat locul si in companii, unde sunt folosite atat ca suprafata de scris in timpul sedintelor, cat si ca suport pentru alti magneti, harti, foi de prezentare sau post-it-uri.In functie de materialele din care sunt create, tablele magnetice pot fi:- sunt o optiune mai ieftina, care rezista foarte bine in timp daca sunt intretinute corespunzator. Acestea trebui curatate cu spray-uri speciale si protejate impotriva zgarieturilor pentru ca altfel markerul va ramane imprimat. Duarata de viata a acestora este in jur de 10 ani.- au un pret mai mare, insa si rezistenta este pe masura. Durata minima de utilizare este de 25 de ani, cu conditia sa fie sterse permanent cu spray-uri speciale.- se fabrica in diverse culori si contin si material ceramic, fiind o alegere inspirata pe termen lung.- acestea sunt mai prezente in scoli, iar alegerea instrumentelor de scris este conditionata doar de stratul de suprafata al tablei magnetice.- pot fi de tip triptice, cu parti mobile care se deschid si se inchid, sau fixate pe alt tip de suporturi decat peretele. Unele dintre ele folosesc stative cu trei picioare, precum cele ale flipchart-urilor. Altele sunt montate pe niste cadre dreptunghiulare, uneori fixate pe un ax care le permite sa fie rotite si folosite si pe fata, si pe spate.Ca sa te bucuri de ea mai mult timp, trebuie doar sa o ingrijesti cu atentie. In primul rand, citeste instructiunile de utilizare, astfel incat sa nu scrii pe ea cu alte instrumente decat cele recomandate - fiindca s-ar putea sa nu le mai stergi niciodata.Apoi este indicat sa nu stergi tabla cu alte substante decat cele recomandate (spray si bureti), fiindca se poate ca suprafata ei sa se matuiasca si sa isi piarda din proprietati.Depoziteaza-o in zone lipsite de caldura si umiditate. Pentru ca, in caz contrar, se va umfla sau va crea impresia de valuri. Ai grija sa nu o lovesti pentru ca atunci tabla magnetica se va indoi in straturi.