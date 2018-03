Cifra de afaceri a grupului de comunicare HELLO a depasit 3 milioane de euro in 2017

Investitii in educatie, pentru reducerea risipei alimentare

Tendintele din 2018 in food&beverages

Despre Foodwise Marketing si grupul de companii HELLO

Motorul cresterii a fost consolidarea competentelor de food intelligence prin proiectele Foodwise Marketing, agentia grupului specializata in marketing strategic, furnizare de continut creativ si executie/ implementare pentru industria de food&beverages.", a declaratIn 2017, Foodwise a lansat platforma de implicare sociala www.FoodCare.ro , un demers pentru educarea publicului si a jucatorilor din industrie in scopul prevenirii risipei alimentare si activarii responsabilitatii fata de resurse.Prima campanie de activism social dezvoltata prin platforma FoodCare in vara 2017 a fost 'It's ok to take away', o campanie de reducere a risipei alimentare in HoReCa.Campania s-a adresat industriei prin solutii practice pentru a incuraja consumatorii sa ia la pachet comanda consumata doar partial in locatie.Peste 1 milion de clienti au fost expusi la mesajul campaniei, prin parteneriate strategice cu restaurante si campania online de informare.Pentru 2018, grupul Hello a bugetat investitii in valoare de 30.000 euro in proiectele desfasurate sub umbrela FoodCare.", a adaugat Marilena Istratescu.Pentru anul in curs, grupul HELLO vizeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 1-2 procente fata de 2017. Focusul de dezvoltare este reprezentat de fructificarea expertizei in domeniul food&bev prin proiecte de branding, comunicare integrata si executie.", mai spune Marilena Istratescu.Foodwise Marketing este singura agentie specializata in marketing strategic si furnizare de continut creativ pentru industria de food&beverages din Romania, resursele creative fiind dublate de capacitatea crescuta de management si forta de executie a proiectelor, de care dispune intregul grup de comunicare HELLO.Grupul are capital 100% romanesc si cuprinde companiile Hello Communication si Hello Consumer Interaction - cu specializari complementare.