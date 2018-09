Conferinta Romania 100, transport, comunicatii si relatii comerciale internationale, deschide cea mai mare expozitie de Transport, Logistica, IT si Supply Chain din Romania, TransLogistica EXPO

Ziare.

Conferinta, organizata sub egida MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, isi propune atat o incursiune in istoria transporturilor din ultimii 100 de ani si a relatiilor comerciale internationale, cat si o prospectie in viitor, in strategia de cooperare internationala si de dezvoltare a infrastructurii si conectivitatii cu principalele culoare de transport euro-asiatic.La Conferinta participa peste 150 de personalitati, reprezentanti la cel mai inalt nivel din Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe, ai Comisiei de transport si infrastructura din Camera Deputatilor, asociatii profesionale, presedinti si manageri ai celor mai importante companii din transport. expeditii, logistica si IT dedicat din Romania.Impresionanta este si participarea la Conferinta a peste 20 de reprezentanti diplomatici ai tarilor partenere, ambasadori, atasati comerciali, presedinti de camere bilaterale din tari partenere precum Germania, Olanda, Slovacia, Cehia, Polonia, Portugalia, Italia, Spania, Bulgaria, Egipt, Azerbaijan, Kazakhstan, dornici sa se alature celebrarii relatiilor comerciale cu Romania moderna.Ajunsa la cea de-a 4 editie, TransLogistica EXPO ramane cea mai importanta expozitie de Logistica, Transport, IT si Supply Chain din Romania, impreuna cu expozitiile complementare SALONUL CAMIONULUI si SMARTTECH for SUPPLY CHAIN, precum si cu cele 7 evenimente conexe din agenda generala.Expozitia va avea loc intre 26 si 28 septembrie 2018, la Romexpo, pavilionul B1.AGENDA GENERALA TransLogistica EXPO* Conferinta Internationala Inaugurala - ROMANIA 100 - Transport, Comunicatii si Relatii Comerciale Internationale - miercuri 26.09, 10:30* SMARTTECH for the FUTURE FORUM - inovatie si siguranta informatica in TTL, joi 27.09, 10:30* FORUM - GREEN Logistica -Combustibili alternativi si economie circulara, joi 27.09, 14:30* FORUM - TransCOOL - Transport si depozitare cu temperatura controlata, vineri 28.08, 13:00* DEMO ROBOTICA, vineri 28.09, 12:30* Siguranta in trafic. Demonstratie de prim ajutor pentru copii, vineri 28.09, 11:00* TARG de JOBURI in Transport, Logistica si IT, vineri 28.09, 10:00 -16:00Pentru informatii suplimentare: office@translogistica.ro Persoana de contact Andreea Preda, 0740 227 403