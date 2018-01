ContactPASS - noua facilitate gratuita lansata de Bursa de Transport EUlogis.com

Ziare.

com

Pentru a facilitata intalnirea pe piata a producatorilor si comerciantilor cu transportatorii, bursa de transport Eulogis.com vine, anul acesta, cu o noua optiune disponibila gratuit tuturor membrilor:Prin intermediul ContactPASS, clientii Eulogis.com beneficiaza de accesul gratuit la detalii asociate ofertelor si va putea contacta reprezentatii companiilor care au publicat listari in cadrul bursei EUlogis.com.Astfel, in momentul in care, spre exemplu, un transportator observa o oferta de transport marfa care se pliaza pe posibilitatile si nevoile sale, acesta va putea vedea detaliile care il intereseaza si va putea contacta usor comerciantul/producatorul.Pentru a beneficia de avantajele oferite prin intermediul optiunii ContactPASS, membrii trebuie sa fie inregistrati in sistemul EUlogis.com, sa furnizeze detalii corecte si complete ale companiei si sa isi valideze identitatea.Validarea datelor companiilor inregistrare se face prin incarcarea de copii scanate ale documentelor oficiale ale companiei in sistemul EUlogis (certificat de inregistrare, licenta de transport sau memorandumul de infiintare a companiei).In sectiunea in care se completeaza datele companiei, exista un spatiu special pentru incarcarea acestora.Managerii EUlogis.com vor verifica documentele furnizate in cel mai scurt timp posibil. Daca acestea corespund cerintelor si sunt incarcate corect, echipa EUlogis va confirma validarea companiei.Un e-mail de notificare va fi trimis fiecarui membru in parte, care va furniza detalii legate de statusul cererii de validare in momentul in care documentele au fost verificate.In acelasi timp, toti membrii inregistrati pot publica gratuit camioanele disponibile si marfurile de transportat in sistem, insa contactarea celorlalti membri, in vederea rezervarii unui transport este disponibila doar membrilor Premium, acum si companiilor validate prin optiunea ContactPASS.Odata validat, fiecare membru va avea acces la detaliile fiecarei oferte de transport si va putea sa initieze o discutie cu ofertantii in vederea rezervarii.ContactPASS ofera gratuit accesul la chat, prin intermediul caruia membrii vor putea lua legatura pe fiecare oferta in parte. Aceasta posibilitate faciliteaza inclusiv comunicarea la nivel international.In plus fata de acest avantaj nou introdus, toti clientii inregistrati in platforma cu oferte active, indiferent de tipul contului (membri neplatitori sau Premium), vor primi gratuit si notificari instant, in momentul in care pe bursa EUlogis.com va aparea o oferta de transport ce se pliaza pe cerintele fiecarui membru.Asadar, daca la afirmatiile "caut camion liber pe ruta" sau "am marfa de transportat" aveti un raspun pozitiv, este imperativ sa detineti un cont de membru in cadrul bursei de transport EUlogis.com si sa publicati rutele pe care compania dvs. isi desfasoara activitatea.Sistemul va detecta, mai apoi, cursele similare atunci cand vor fi publicate si va sti sa va notifice instant in momentul in care o oferta de transport marfa sau de camion disponibil este valabila pe traseul propriu.Astfel, veti putea contacta compania care a publicat anuntul in cel mai scurt timp, pentru a rezerva transportul.De asemenea, pentru cei care sunt mai mereu in miscare, EUlogis poate fi accesat cu usurinta si de pe smartphone sau folosind aplicatiile dezvoltate in acest sens pentru Android si iOS.