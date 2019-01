Container Filler: Cea mai eficienta tehnologie de incarcare si descarcare rapida a marfurilor in containere, unica in portul Constanta

Ziare.

Fiind cel mai mare port la Marea Neagra, Portul Constanta este un important centru de tranzit al marfurilor, marfurile tranzitand teritoriul romanesc, fie ca importuri de produse din alte state ale lumii, fie ca exporturi de produse din Romania catre alte tari de pe intreg globul pamantesc.Viteza de rotatie a marfurilor este un real indicator al performantei financiare pentru fiecare afacere. Cu cat o marfa se misca mai repede si ajunge la destinatie, cu atat profiturile companiei cresc, iar compania isi consolideaza pozitia de lider pe piata, preluand parte din cota de piata a concurentilor sai.Compania noastra are ca scop eficientizarea activitatilor partenerilor sai prin asigurarea unei serviciu ultra rapid de incarcare si descarcare marfa in containere, direct pe sasiul TIR-ului, fara daune aduse marfii in proportie de 100%.Astfel, tehnologia pe care o punem la dispozitie partenerilor nostri permite incarcarea sau descarcarea unui volum de pana la 60 m3 de marfa, in aproximativ 10 minute, in siguranta deplina.Totodata, maniera noastra de incarcare a containerelor asigura posibilitatea de repachetizare si ambalare rapida acolo unde este cazul, precum si o distributie optima a marfurilor in container pentru ca acestea sa ocupe pana la 84% din spatiul disponibil.Tehnologia container filler inlocuieste cu succes maniera traditionala si greoaie de a incarca marfurile in containere. Este nevoie de un singur echipament de ridicat pentru a aseza marfurile pe cadrul mobil al echipamentului, eliminand astfel costurile cu resursele umane suplimentare implicate in procedurile de manipulare si incarcare, precum si costurile cu utilizarea de echipamente auxiliare.Serviciul oferit de catre compania noastra are garantia calitatii. Tehnologia folosita pentru serviciul de incarcare si descarcare marfa in containere este certificata TUV AUSTRIA.Echipamentele certificate TUV AUSTRIA au un avantaj competitional extins in raport cu produsele similare existente pe piata si sunt gandite si proiectate pentru a realiza sarcinile de lucru intr-o maniera optima si eficienta.Totodata, aceasta tehnologie este ecologica, impactul acesteia asupra mediului inconjurator fiind minim.De la infiintare in anul 2013 si pana in prezent, compania noastra a furnizat fara intrerupere servicii portuare premium de incarcare si descarcare containere , consolidandu-si pozitia de leader in acest segment.Un partener de incredere care indeplineste lucrarile de care este nevoie intr-o maniera optima si imediata este un real beneficiu pentru fiecare companie care are ca scop eficientizarea operatiunilor sale legate de transportul si tranzitul marfurilor pe care le detine, prin portul Constanta.Reputatia unei companii este cel mai valoros activ pe care il detine pentru ca se dobandeste cel mai greu, prin cultivarea de relatii pe termen lung si prin oferirea de fiecare data a unui serviciu calitativ, la un nivel ridicat de profesionalism.