Cristian Onetiu, ajutor online gratuit pentru antreprenori: Scoate-ti afacerea din criza!

Ziare.

com

, spune antreprenorul si business mentorul, care a lansat un apel pentru antreprenorii romani de a identifica impreuna solutiile practice imediate si pe termen lung de depasire a crizei economice care debuteaza acum.Pornind de la aceste principii, investitorul de lainitiaza mai multe webinarii gratuite si programe dedicate antreprenorilor.In aceste zile, el a creat programul de informare si restructurare a mediului afacerilor, prin care isi doreste ca alaturi de alti antrenori romani din platformasa ajute cat mai multe companii sa treaca cu bine peste criza economica.Urmatorul pas va fi dedicat tuturor antreprenorilor, din toate zonele de business si va avea loc joi,, in cadrul Webinarului gratuit, la care inregistrarile se pot face incepand de astazi., spune co-fondatorul companiilorsiIncepand cu data de 11 martie, Cristian Onetiu a construit o echipa mixta formata din experti (financiar-contabil, juridic si resurse umane), dar si programul TaskForce, format din antreprenorii activi in programul ScaleUp 1.000, cu echipe organizate pe cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer si Business to Government)., adauga Onetiu, care ii invita pe toti antreprenorii sa i se alature, sa lucreze impreuna si sa construiasca o comunitate puternica prin care sa atenueze pierderile din urmatoarea perioada.Mai multe detalii despre proiect si despre modalitatile de inscriere pentru intalnirea online din 26 martie, antreprenorii pot afla pe platforma evenimentului https://event.webinarjam.com/register/3/gw503hz