Cum alegi cel mai bun program de contabilitate pentru business-ul tau? Interviu cu directorul economic CIEL Romania

Pentru un business aflat la inceput de drum, cand antreprenorul este foarte atent la cheltuielile pe care le are, cand prefera sa faca totul cu mana lui, care considerati ca este solutia contabila cea mai fericita?

Care este plus valoarea pe care un program de contabilitate o aduce unui business mic sau mediu?

Povestiti-ne, pe intelesul tuturor, cum poate fi folosit un program de contabilitate in activitatea firmei, astfel incat beneficiile obtinute sa fie maxime.

In foarte multe cazuri, detinatorul unui business nu are cunostinte contabile. Care sunt 5 aspecte la care trebuie sa fie atent cand alege programul de contabilitate pentru businessul sau?

daca functionalitatile programului imi satisfac in proportie cat mai mare nevoia de automatizare a fluxului intern de lucru si documente

daca im ofera rapoarte financiare si de business utile

daca aplicatia poate fi personalizata activitatii mele

daca producatorul sau furnizorul programului de contabilitate in cauza ofera actualizarile legislative gratuit in baza unui abonament anual sau daca pentru fiecare in parte trebuie rediscutat si renegociat. Cand iti desfasori activitatea in Romania, unde cadrul legislativ se schimba foarte des, acesta este un aspect esential.

raportul dintre calitate si pret, dintre ce primesc si banii pe care ii dau. Deci da, iau in calcul si pretul, dar in relatie cu ceea ce primesc pentru el. Daca compar doua programe si unul costa cu 100 lei de in plus fata de cealalat, dar im ofera de 500 lei in plus, alegerea pentru mine este simpla.

Care considerati ca sunt temerile pe care un proaspat antreprenor le are cu privire la achizitia unui software de contabilitate. Cum demontati aceste neincrederi?

Ce programe de contabilitate ofera CIEL Romania pentru afacerile de mici dimensiuni, dar pentru cele mari?

Prin ce se diferentiaza solutiile CIEL de restul programelor de contabilitate aflate pe piata?

Programul de contabilitate pe care il achizitionez astazi, ce valoare mai are peste 3 ani, dat fiind faptul ca piata este in continua miscare?

Sa aducem in discutie pretul, un aspect esential cand vine vorba de o investitie in cazul unei afaceri. Cat costa un program de contabilitate marca CIEL?

Mentionati-ne 3 clienti mari care lucreaza cu solutiile CIEL.

Ce sfaturi le-ati da antreprenorilor din Romania care conduc business-uri aflate de putin timp pe piata, dar in crestere, daca este sa ne referim la partea economica?

Sa vorbim putin despre CIEL Romania. Cat de mare este echipa care se ascunde in spatele solutiilor software financiar-contabile pe care le furnizati si care este cea mai mare provocare actuala?

Antreprenorul este conectat permanent la informatie, lucru datorat evolutiei tehnologice. Indiferent de cat de mare este business-ul sau de nisa in care activeaza, contabilitatea nu poate sa lipseasca.Astazi nu se mai lucreaza cu hartii si creionul in mana, nici macar cu Exceluri. Exista programe dedicate care fac munca usoara oricarui contabil sau care pot fi folosite inclusiv de persoanele care nu au experienta in domeniu.Un astfel de program de contabilitate mizeaza pe un flux de lucru automatizat. Factorul repetitiv este eliminat, munca este simplificata, iar timpul valorificat.Daca iti doresti ca facturile sa nu mai fiepentru business-ul tau, un software de contabilitate este solutia.Cum alegi cel mai bun program de contabilitate potrivit businessului tau aflam de la, cu experienta de peste 16 ani in domeniul financiar-contabil si antreprenor deopotriva.Staful meu pentru un antreprenor aflat la inceput de drum este acelasi pe care mi l-am dat si mie cand am fost in acel punct: sa achizitioneze un program de contabilitate, unul care sa ii ofere atat posibilitatea facturarii, cat si a tinerii evidentei veniturilor si cheltuielilor si care ii ofera rapoarte relevante pentru el si afacerea lui.Un program de contabilitate creat cu gandul la client ii va aduce antreprenorului timp valoros pentru afacere, in loc sa ii ia din timp pentru partea administrativa si financiar-contabila.Prima data cand un antreprenor simte nevoia unui program de contabilitate este la prima factura pe care o are de intocmit pentru clientul sau. Dar daca factura este recurenta, lunar trebuind sa fie intocmita cu aceleasi valori? Decat sa imi notez in calendar ca sa imi amintesc ca trebuie sa facturez, apoi sa imi fac si timp pentru acest lucru, nu mai bine folosesc un program unde setez datele necesare si aplicatia sa imi genereze automat factura care va fi trimisa automat clientului pe e-mail sau prin sms, chiar si atunci cand eu sunt in concediu?Avand un program de contabilitate inseamna ca am acces si la rapoarte de vanzari, cash-flow si P&L, astfel incat sa pot sa imi urmaresc afacerea clipa de clipa, ce mi-am propus si ce am realizat, sa pot lua deciziile de schimbare in timp util. Pentru un antreprenor, mai ales in mediul de afaceri in care traim, o zi in care nu a fost atent la aceste lucruri poate fi o zi pierduta pentru businessul sau.Aceasta este o intrebare pe care o pun si eu studentilor din programul nostru CIEL Academy, cand le vorbim despre antreprenoriat. Primul raspuns care am vazut ca le vine natural, este pretul. Da, pot intelege ca mai ales pentru antreprenorii aflati la inceput de drum pretul este primul aspect. Insa, in cei peste 16 ani de experienta numai in domeniul financiar-contabil, in care am folosit si testat foarte multe aplicatii, de la cele mai ieftine sau poate chiar free, la unele foarte scumpe, pot spune fara ezitare ca nu pretul in sine este principalul aspect de urmarit.Iata la ce am invatat eu sa ma uit:Cei mai multi dintre proaspetii antreprenori se intreaba: la ce imi foloseste mie un program de contabilitate, ca eu sunt om de afaceri, eu ma gandesc doar la ce am eu de facut. Cred ca prima temere este ca vor investi in ceva care nu le va aduce plus valoare, pentru ca nimeni nu a avut rabdarea sa le explice cum ii poate ajuta un astfel de program.Multi dintre antreprenorii care sunt la inceput considera ca ei singuri sunt tot ceea ce afacerea lor are nevoie. Da, ei sunt creierul, ei au ideea, afacerea are nevoie de ei in cea mai buna versiune a lor, dar ei singuri nu vor putea sa faca tot ceea ce presupune a avea un business. De aceea este necesar, pentru a avea succes si a creste, de resurse multiple care sa iti ia din sarcini si sa iti usureze munca, aici intrand si un program de contabilitate.Am auzit probabil toti cei interesati de start-up-uri ca cca. 80% dintre ele dau faliment in primii 3-5 ani. Acest lucru se intampla doar pentru ca antreprenorul nu a pregatit un plan de afaceri pe termen mediu si lung in care sa ia in calcul fiecare element si fiecare activitate care ii impacteaza businessul.CIEL Romania ofera de peste 27 ani programe de contabilitate atat pentru firmele de mici dimensiuni, cat si pentru cele mari, cu module de gestiune, productie, distributie, evidenta mijloace fixe, contracte, contabilitate si salarizare.Diferentierea nu o facem prin modulele pe care le oferim, pentru ca si o afacere mai mica poate avea nevoie de exemplu de salarizare, chiar daca are un singur angajat.Pentru noi nu exista firma cu afacere mica si afacere mare, exista numai CLIENT care are o nevoie pentru afacerea sa. Ca urmare, punem la dispozitia clientului nostru variante ale programleor cu functionalitati mai multe sau mai putine si cu posibilitatea personalizarii acestora.Este cel mai bun de pe piata! Da, stiu ca multi din cei care citesc acum vor ridica din sprancene zicand "Sigur, ce ar putea sa spuna, lucreaza la ei de 10 ani". Probabil singurii care ma cred sunt colegii mei, care stiu si cate cer de la solutiile noastre si ca nu sunt usor de impresionat. Si care mai stiu ca atunci cand am venit in firma eram indragostita (si am fost ceva timp si dupa) de un program concurent.Ce diferentiaza solutiile CIEL de restul programelor de contabilitate? Au in spate o istorie de 27 de ani in Romania care au adus expertiza in domeniu. Sunt create cu gandul la clienti si cum pot aceste solutii sa le ajute businessul. Sunt mereu la zi cu actualizarile legislative. Sunt mereu in pas cu noile tehnologii si noile curente.Practic, mie solutiile CIEL imi ofera mai mult timp pentru analize financiare datorita automatizarilor, eliminarii muncii repetitive si siguranta in privinta bazelor de date. Si imi ofera timp pentru mine atunci cand face el automat ceea ce in trecut operam eu manual.Aici raspunsul sta in cei 27 de ani de activitate a noastra, care se traduce in stabilitate, responsabilitate, profesionalism.Acum 10 ani treceam cu totii printr-o criza economica care a afectat toate domeniile de activitate. La vremea respectiva piata de software financiar-contabil includea si multe aplicatii care nu au mai rezistat pentru ca nu au mai putut fi sustinute. Mentenanta lor ii costa foarte mult atat pe producatori (care, in general, era un programator care in timpul liber facuse cu ani in urma aplicatia), cat si pe clienti.Dumneavoastra ati mai auzit despre astfel de aplicatii in ultimii ani? Nu, pentru ca, in timp, au rezistat firmele care au avut resurse, expertiza, istorie si istoric, care au putut sa renasca, care au avut de oferit mai multe servicii. Si alegeti acele programe de la acele firme care din punct de vedere tehnic privesc sper viitor, se pregatesc pentru el. Ne place sau nu, modificarile din domeniu ne influenteaza si noua nu numai munca, dar si perspectiva.Cum spuneam si putin mai inainte, avem solutii pentru toate buzunarele. Solutia completa cea mai ieftina porneste de la 190 euro pe an, cu toate cele de mai sus: actualizari nelimitate, cu modul de conta, cu salarii si cu modul de imobilizari.As putea sa va dau exemple de clienti mari pe categorii de activitate. Dar ma voi opri la 3, aleatoriu: Finexpert, care ne sunt deja parteneri, Meli Melo sau Belladonna.Sa isi cunoasca afacerea foarte bine, in cifre. Sa fie mereu la curent cu tendintele din domeniul de activitate. Sa nu ignore cunoasterea legislatiei ca sa poata intelege impactul acesteia asupra businessului sau. Sa se inconjoare de specialisti. Sa nu uite sa isi faca o stategie legata de managementul riscului. Sa urmareasca mereu rapoarte de analiza financiara, de cash-flow si profit & loss.Sa urmareasca mereu nu numai cresterea afacerii din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ (calitatea ofera in timp stabilitatea) . Calitatea se vede in servicii si in oameni. Sa nu uite ca odata cu afacerea este foarte important sa investeasca si in cresterea lui ca detinator de business. Mai avem timp si spatiu? Ca pot continua.In ciuda a ceea ce considera multi dintre clientii si partenerii nostri, in spatele solutiilor complexe pe care le oferim nu avem o armata de oameni. Suntem o echipa de cca 50 persoane, tineri, entuziasti, creativi, profesionisti, implicati.Cand esti producator de software financiar -contabil in Romania principala provocare este data de modificarile legislative dese, care se aplica de pe o zi pe alta. Anul acesta a fost unul care va intra in istorie, in special in zona modificarilor legate de salarizare. Am zice ca in 27 de ani ne-am obisnuit!