Cum alegi mapa de birou potrivita nevoilor tale

Selectia unei mape de birou in functie de material

Detalii referitoare la design care influenteaza alegerea ta

Caracteristicile speciale ale unei mape pentru birou

Cum influenteaza dimensiunea produselor alegerea ta

Ziare.

com

Pastreaza un spatiu bine organizat, folosind agende, dosare sau mape de birou, devenite indispensabile pentru pastrarea documentelor in cele mai bune conditii. Afla cum trebuie sa alegi mapa de birou potrivita nevoilor tale, in functie de material sau dimensiune si cum aceasta te poate ajuta sa fii mai eficient la locul de munca.Daca ai decis sa cumperi cateva mape pentru birou , dar nu stii cum sa le alegi pe cele mai potrivite, exista mai multe criterii dupa care te poti ghida.Primul pas este sa alegi cea mai buna mapa de birou, in functie de material. Ai o multime de optiuni la dispozitie, dintre care poti alege in functie de buget si aspect. In timp ce o mapa din piele este eleganta si va arata senzational pe biroul de lucru, aceasta poate avea un pret mai ridicat.Daca nu vrei sa investesti atat de mult intr-o mapa de birou, poti opta pentru un produs confectionat din carton, invelit in material plastic. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute modele, gratie numarului mare de imprimeuri in care il poti gasi disponibil si a pretului sau accesibil.Totodata, mapele pentru birou din PVC sunt rezistente si au un aspect placut, protejandu-ti documentele si spatiul de lucru.Desi nu iti doresti sa investesti mult intr-o mapa de birou, pune accent pe design, care va atrage toate privirile. Pentru ca mapa pentru birou va fi tot timpul la vedere, poti lua in calcul:vrei o mapa de culoare inchisa sau in culorii vii, care sa dea farmec biroului la care lucrezi?iti doresti o mapa mare pentru birou, in forma de dreptunghi sau mai degraba una de dimensiuni reduse, in care sa tii strictul necesar? Cu siguranta va trebui sa te gandesti si la dimensiunea biroului tau, pentru ca mapa de birou sa nu iti ocupe tot spatiul.Numeroase mape pentru birou sunt disponibile intr-o multime de modele cu imprimeuri. Daca nu esti fanul unui design clasic si nu ti-ar placea o mapa simpla, neagra, alege mapele pentru birou care au imprimate desene haioase, harta Romaniei sau tabla inmultirii. Astfel, biroul tau se va deosebi de celelalte din incapere.O mapa pentru birou poate avea si alte caracteristici, in afara de pastrarea documentelor sau protejarea mesei de lucru. Daca alegi un model mai costisitor, o mapa de birou iti poate scana documente si poate fi conectata la laptop, datorita portului USB.Mai mult decat atat, unul dintre cele mai ravnite modele de mape pentru birou contine o baza anti-alunecare, ce permite o pozitionare fixa. Altele pot avea o folie transparenta la suprafata, care te ajuta sa vezi ce sa afla in mapa de birou, atunci cand vine vorba de acte sau instrumente de scris, fara sa o deschizi.Un alt criteriu de care sa tii cont atunci cand alegi o mapa pentru birou este dimensiunea acesteia. Fiindca rolul sau este de a proteja documentele, alege dimensiunea mapei in functie de tipul hartiei de care ai nevoie.Cele mai folosite tipuri de hartie sunt cele A4, motiv pentru care este recomandat sa alegi o mapa de birou cu dimensiuni minime de 30 x 45. Atunci cand vorbim despre mapele de birou pentru protectie, alege o dimensiune mare, de 68 x 44, care va ocupa aproape jumatate de masa.Pentru a organiza biroul in mod eficient, asigura-te ca ai intotdeauna la dispozitie o mapa pentru birou. Indiferent daca optezi pentru un model de protectie a biroului sau de pastrare a documentelor, mapele vor oferi spatiului un design placut si functional, de care te poti bucura ori de cate ori ajungi la job.