Cum isi antreneaza mintea oamenii de afaceri? Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments: Incerc sa citesc cel putin o ora pe zi

Ce carti cititi in aceasta perioada?

Cat timp alocati lecturilor?

Cum va imbunatatiti aptitudinile de lider in aceste momente in care este imposibil sa va vedeti cu oamenii pe care ii conduceti?

Ascultati podcasturi sau alte tipuri de materiale?

Cum va deconectati?

Astazi,, vorbeste pentrudespre modul in care isi petrece timpul in izolare si ce face el pentru a-si antrena mintea si aptitudinile de lider, in continuare.In cele ce urmeaza, managerul impartaseste cateva titluri de carti care il inspira, ne spune cum isi imbunatateste aptitudinile de lider in astfel de momente in care nu se poate intalni fata in fata cu oamenii pe care ii conduce, dar si despre cum alege sa se deconecteze, cand are ocazia.Ca business-ul nostru sa continue, a trebuit sa facem o tranzitie rapida catre un program work from home, ceea ce, din pacate, nu se traduce in mult mai multe ore libere pentru lectura!Avand in vedere toate evenimentele sportive anulate la nivel global, as dori sa mentionez o carte citita:. Cartea se concentreaza pe scandalul provocat de inselaciunile care au zdruncinat din temelii cricket-ul australian, dar autorul face o incursiune profunda in modul in care o cultura a castigului cu orice pret, combinata cu esecuri de guvernare si de leadership, a creat un mediu care le-a permis jucatorilor sa incalce regulile.Urmatoarea pe lista mea de lectura este, fostul capitan al echipei All Blacks din Noua Zeelanda. Cartea promite sa fie o calatorie profunda in credintele si strategiile care au creat un lider respectat de toata lumea, care a avut succes in viata, atat pe terenul de rugby, cat si in afara acestuia.Incerc sa citesc cel putin o ora pe zi, dar timpul alocat variaza in functie de angajamentele de munca si de familie. Obisnuiam sa citesc mult in timpul calatoriilor cu avionul, dar asta s-a schimbat deocamdata.In schimb, incerc sa ma folosesc de timpul pe care il economisesc zilnic prin faptul ca nu ma deplasez la birou.Franklin Templeton are o cultura puternica a e-learning-ului si propune in mod regulat cursuri de leadership care implica coaching online unu la unu, evaluari individuale si sesiuni de grup. Acest lucru ne permite sa ne dezvoltam in continuare aptitudinile de lideri.In acest moment, pentru mine este extrem de important sa stabilesc rapid o noua rutina de lucru si sa imi fac un program zilnic de convorbiri cu echipa pentru a discuta evenimente si activitati zilnice.Incerc sa raman la curent cu stirile globale pe tot parcursul zilei de lucru, asa ca am mereu la indemana fluxuri de stiri.In momentul de fata, incerc multe lucruri noi in bucatarie - preferatul de pana acum este un smoothie de afine si spanac, dar am incercat si sa coc paine ca pe vremuri. Trebuie sa spun ca este o munca destul de grea!Altfel, imi face placere sa fiu mai mult in preajma familiei mele si sa pot fi mai implicat in activitatile lor zilnice.