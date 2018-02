Cum sa alegi cea mai buna firma de inchirieri auto

Ziare.

com

Turistii care aterizeaza la Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti pot apela la servicii de rent a car, care le pune la dispozitie masina dorita, chiar in aeroport. Iata cateva sfaturi utile, pentru a te asigura ca gasesti cea mai buna oferta.Rezerva din timp, mai ales daca ai nevoie de masina in perioade de varf, cum ar fi cea a sarbatorilor sau a concediilor.Specialistii spun ca, desi firmele de rent a car din Bucuresti deruleaza campanii de marketing ce ofera coduri de reduceri sau lanseaza promotii, pretul obtinut pentru o rezervare facuta din timp este mai mic.Ca bonus, rezervand din timp te asiguri ca ai la dispozitie o flota generoasa din care sa alegi.Un studiu al satisfactiei clientilor ce folosesc serviciile de rent a car releva faptul ca acestia se uita dincolo de pret atunci cand rezerva o masina.Alti factori, cum ar fi serviciile auxiliare si taxele asociate acestora, sunt la fel de importante ca pretul.: apeland la serviciul de rezervare online practicat de Prima Rent a Car, pretul final obtinut nu are nicio taxa suplimentara.Alte criterii utilizate de clienti pentru alegerea companiei de inchirieri auto sunt restrictiile privind aria in care poti merge cu masina (sau daca poti iesi cu ea din tara sau nu, ori daca o poti lasa in alt oras), kilometri nelimitati sau orele de serviciu.Birourile care deservesc aeroportul pot sa inchida mai devreme in weekend sau de sarbatori legale, de aceea este necesar sa platesti o zi in plus daca predai masina dupa orele de program.Un criteriu foarte important si care capata valoare din ce in ce mai mare este feedback-ul lasat de clientii care au folosit deja serviciile firmei.Iata ce spun clientii Prima Rent a Car (Companie care ofera servicii de rent a car Otopeni si Bucuresti): personalul are experienta si ajuta cu amabilitate clientul; prestatie de calitate, nimic de reprosat; vom reveni cu siguranta; personalul este de incredere, ofera servicii de calitate si raspunde repede la cererile clientului.Acum stii care este prima alegere atunci cand ai nevoie de inchiriezi o masina in Bucuresti.Desi procesul incepe in online, poate fi cu usurinta continuat printr-o discutie telefonica care sa lamureasca toate detaliile. Acum fii chiar tu turistul care iubeste sa se miste liber si sa exploreze in voie.