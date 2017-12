De la o imprimanta veche gasita intr-un hambar la o companie de zeci de milioane de dolari

Ziare.

Tatal prietenei lui Salinas detinea o tipografie aflata in pragul falimentului. In hambarul acestuia, printre soareci si serpi, cei doi au gasit o imprimanta veche, scrie CNBC Multi nu ar fi aruncat o a doua privire asupra echipamentului perimat, insa Riess a vazut in descoperirea sa o oportunitate. S-a documentat pe internet si a aflat ca industria ambalajelor flexibile genera vanzari de aproape 30 de miliarde de dolari.Riess, care avea atunci 24 de ani, s-a hotarat sa puna bazele unei afaceri. A inceput practic sa locuiasca in hambar, sunand vechi clienti ai tipografiei.In cele din urma, o companie din domeniul sanatatii a decis sa apeleze la serviciile sale. Pentru a invata abc-ul industriei tiparirii de ambalaje in cel mai scurt timp posibil, s-a dus tocmai in China, pretinzand ca este un potential client."Am invatat stiinta tiparirii, am vazut fabrici care functionau asa cum trebuie", povesteste Riess. S-a familiarizat cu o multime de aspecte legate de activitate, de la rasinile folosite la masurile de siguranta.Cel mai important, a aflat ca productorii din China au nevoie de opt-noua saptamani pentru a livra un produs finit in SUA, in timp ce el, operand din Texas, putea livra in doar doua saptamani.In 2008, Ray Salinas, in varsta de 25 de ani la acea vreme, s-a alaturat afacerii ca partener.Pentru a gasi clienti, in 2008, Riess si Salinas au plecat intr-o calatorie de cinci zile, parcurgand mii de kilometri intr-un Chevy Cobalt inchiriat. "Am dormit la prieteni, pe jos, pentru ca nu aveam bani", isi aminteste Reiss.Au abordat direct manageri de achizitii sau patroni, prezentandu-le serviciile lor si cerandu-le o sansa.Strategia lor a functionat."Dintr-o data, aceasta tipografie aflata odata aproape de faliment si-a revenit. Incepea sa mearga bine si era pe cale sa faca profit", spune Salinas.Cresterea companiei s-a dublat de la an la an.In 2011, Riess si Salinas au cumparat imprimanta si vechea companie de la proprietarul initial si au redenumit-o Popular Ink. Cei doi detin acum aparatura performanta si opereaza intr-un spatiu de 6.500 de metri patrati.In 2016, Popular Ink a avut vanzari de 25 de milioane de dolari. In urmatorii patru ani, cei doi antreprenori se asteapta sa depaseasca 100 de milioane de dolari pe an. Compania are 51 de angajati cu norma intreaga."Cred cu tarie cu nu oricine poate deveni milionar. Trebuie sa vrei acest lucru cu adevarat. Sunt o multime de oameni, mai ales din aceasta generatie, care se asteapta pur si simplu sa le dai lucruri. Trebuie sa ignori totul, oameni care se indoiesc de tine, care iti spun ca nu este este o idee buna, si sa razbesti. Daca crezi in tine, atunci ai o mica sansa pentru a deveni milionar", afirma Riess.