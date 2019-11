Despre responsabilitate sociala si sustenabilitate, la cea de-a 7-a editie a CSR OVERVIEW 2019

Ziare.

com

In contextul in care responsabilitatea sociala si sustenabilitatea sunt concepte tot mai importante pentru societate, angajati si consumatori, pentru companii - fie ele mici sau branduri internationale puternice - acestea au devenit conditii obligatorii care le pot asigura succesul de maine.De aceea, speakerii invitati la acest eveniment vor aborda subiecte precum:. Modul in care companiile isi definesc responsabilitatea sociala face parte, cu o importanta tot mai mare, din strategia de imagine de brand. Cum conectam principiile de branding pe care dorim sa le transmitem consumatorilor cu actiunile de responsabilitate sociala si abordarea sustenabila?. Noile generatii acorda o atentie tot mai mare principiilor sustenabile, sociale, de mediu. Sunt companiile pregatite sa raspunda intrebarilor noilor consumatori, angajati si colaboratori?. Ce rol au investitiile din zona de CSR si sustenabilitate la nivel de strategie de business? Putem spune ca se pune problema regandirii proceselor companiilor, de la productie, distributie, ambalare la politica aplicata in raport cu angajatii, caracteristicile produselor, reteaua de furnizori, etc.? Care sunt efectele pe termen lung ale neluarii de masuri in aceasta privinta?. Care este rolul mediului de business la nivel de activism politic si social. Cum este vazut acest concept la nivelul Romaniei? Dar a nivelul UE? Limite, oportunitati si pastrarea echilibrului cu obiectivele de business.. Intr-un mediu de business in schimbare, "disruptiv", a conduce cu un scop pare a readuce companiile in conexiune cu valorile fundamentale ale societatii. Cum definim acest "scop" in coordonare cu obiectivele de business si cum se reflecta acesta in intreaga experienta cu brandul?DANA DOBRESCU, Corporate & Government Affairs Manager, MONDELEZ ROMANIA;MIRCEA ILIE, Sustainability Leader, IKEA ROMANIA;GEORGIANA MIRON, Director Marketing, Comunicare si Servicii Clienti, GROUPAMA ASIGURARI;ANNELIESE BAUER, Director Departament Comunicare si Marketing, GENPACT EUROPA;LUIZA DOMNISORU, Director Departament Comunicare si CSR, GRUPUL DIGI;GEANIN SERBAN, Executive Director,GREENPOINT MANAGEMENT;RALUCA BUTURCA, Manager, Schimbari Climatice si Sustenabilitate, EY ROMANIA;ALEXANDRA MAIER, Senior Corporate Social Responsibility Specialist, ING ROMANIA;DAMIEN THIERY, Director General, ATELIERE FARA FRONTIERE;NICOLETA DELIU, Head of Communication, BCR., alaturi de BusinessMark. Detalii despre agenda evenimentului, program si bilete, aici. CSR OVERVIEW 2019 este un eveniment organizat de BusinessMark, sustinut de: Mondelez Romania, GreenPoint Management si EY Romania.Cu sustinerea: CCIFER - Camera Franceza de Comert si Industrie din Romania, BCCBR - Billateral Chamber of Cmmerce Bulgaria - Romania, CCIRI - Camera de Comert Romania - Israel, BRCC - Camera de Comert si Industrie Romania - Marea Britanie, Asociatia Autism VoceRadio-ul oficial al evenimentului: Europa FMBusinessMark sprijina: Plantam Fapte Bune in Romania, The Social IncubatorParteneri media: Green Report, Revista Bulevard, Transilvania Business, DeBizz, LivePR, Clujul de Buzunar, Curierul National, Jurnalul de Afaceri, Financial Market, Portal Management, Monitorul de Fagaras, AntreprenorinRomania.ro, administratie.ro, MoneyBuzz, MATEK, rbe connect, Prwave, Inturda.ro, infoOradea.ro, Depozitinfo.ro, Birouinfo.ro, Business24, Financiarul.ro, Ziare.com, spatiulconstruit.ro, Manager Express, global manager, Business Press, PR Box, Social Media Romania. BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate B2B. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.