Dezvoltare continua cu ajutorul platformei Edugate

Pentru a veni in intampinarea tuturor persoanelor care se vad puse in fata provocarilor pe care viata le scoate in cale, fie ca vorbim despre viata personala, fie ca vorbim despre viata profesionala ori despre ambele la un loc, platforma Edugate ofera o mare diversitate de workshop-uri si instrumente care sa te ajute sa fii pregatit pentru toate situatiile neprevazute.Platforma Edugate s-a lansat recent, iar in primele zile ale anului 2020 a avut loc un workshop de-a dreptul inovativ avand drept scop oferirea de ajutor acelora care au ales sa participe pentru a stabili obiectivele pentru un an care sa debuteze intr-o maniera pozitiva.Acest workshop a fost organizat o singura data si a avut menirea de ajuta participantii sa constientizeze faptul ca obiectivele propuse sunt realizabile si sa identifice modalitatile in care aceste obiective pot fi atinse.Edugate isi doreste sa raspunda tuturor persoanelor si companiilor care isi doresc sa aiba acces la educatie si formare astfel incat sa atinga praguri noi in dezvoltarea lor personala si profesionala.Asa cum ii spune si numele, Edugate cauta sa fie o "poarta" spre educatie pentru ca oricine sa poata face fata cu succes noilor provocari ale secolului in care traim si unde schimbarea este cuvantul care descrie cel mai bine societatea contemporana.Echipa care lucreaza pentru Edugate este formata din oameni profesionisti in diverse domenii, printre care resurse umane, psihologie, formare, dezvoltare personala si altele.Oricare membru al echipei Edugate are in spate multi ani de experienta acumulata in diverse companii private.Prin urmare fiecare membru al echipei stie ce isi doreste de la un workshop si tocmai de aceea depunem toate eforturile pentru a oferi clientilor nostri cursuri si workshop-uri la standarde de top.Daca inceputul de an a insemnat un workshop inovativ pentru a incepe anul sub auspiciile unei abordari pozitive, luna februarie vine cu alte doua workshop-uri organizate de echipa de profesionisti de la Edugate.Cele doua workshop-uri din luna februarie sunt "Cum fac fata schimbarii" si "Increderea in sine".Workshop-ul "Cum fac fata schimbarii" isi propune sa te ajute sa raspunzi constient si intr-o maniera pozitiva oricarei schimbari ar putea aparea in viata ta. De foarte multe schimbarile carora trebuie sa facem fata ne sunt impuse intr-un fel sau altul din exterior, din vointa altor persoane.Acest workshop este gandit astfel incat sa te pregateasca pentru numeroasele schimbari ce ar putea aparea in viata ta, fie ca vorbim de planul personal al vietii, fie ca ne referim la planul profesional.Al doilea workshop, "Increderea in sine", este un training de dezvoltare personala pe parcursul caruia vei putea invata faptul ca iubirea de sine, autocunoasterea si redescoperirea talentelor si pasiunilor personale reprezinta cele mai importante atuuri pentru a avea succes in toate aspectele vietii de zi cu zi.Doar avand incredere in propria persoana poti avea controlul asupra vietii tale, iar acest workshop are menirea sa te ajute sa gasesti sau sa regasesti aceasta incredere in propria persoana.Ambele workshop-uri sunt organizate in Bucuresti si dureaza 3 ore. Workshop-ul "Cum fata fata schimbarii" este organizat pe 7 februarie 2020, iar cel de-al doilea in data de 21 februarie 2020.Fiecare dintre aceste workshop-uri costa 120 de lei. Pentru informatii complete te asteptam pe www.edugate.ro