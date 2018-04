Farmec a fost desemnata finalista in cadrul proiectului Bursei de Valori Bucuresti "Made in Romania"

Facebook: facebook.com/farmec.romania

Instagram: www.instagram.com/farmec

Site si magazin online: www.farmec.ro

Site campanie Unirea la Feminin: www.unirealafeminin.ro

Ziare.

com

Distinctia a fost acordata in cadrul galei de premiere, care a avut loc in data de 25 aprilie. In cadrul competitiei au fost inscrise 201 de companii, dintre care doar 15 au fost declarate finaliste.", a declaratFarmec este una dintre cele 15 finaliste ale proiectului, fiind premiata de catre un juriu format din 12 experti din diverse ramuri ale economiei, pentru modelul de business de succes si rezultatele remarcabile obtinute.Printre criteriile evaluate, se numaraLa gala de premiere au participat peste 150 de antreprenori, directori executivi ai companiilor din comunitatea "Made in Romania", membrii comitetului de Nominalizare, membrii Juriului, precum si sustinatori ai proiectului.Aflat la cea de-a doua editie, proiectul "Made in Romania" va pune la dispozitia companiilor finaliste (15) si semifinaliste (35) un program de mentorat care va include ateliere, training-uri si workshop-uri pe subiecte, precum strategie si inovare, audit si finantarea dezvoltarii, marketing si branding. Scopul programului este de a oferi asistenta companiilor in vederea dezvoltarii afacerilor pe termen mediu si lung.Farmec S.A. Cluj-Napoca -- ramane un brand emblema pentru Romania. Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In martie 2018, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprindea, amplasate in Cluj-Napoca (3 magazine), Arad, Brasov, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara sil care se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti (3 magazine), Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati si Ramnicu Valcea.Pentru a fi la curent cu noutati legate de brand-urile din portofoliul Farmec, sfaturi utile din partea specialistilor, surprize si concursuri, puteti urmari conturile de social media: