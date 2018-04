Farmec estimeaza o noua crestere a businessului in acest an, dupa ce si-a marit cifra de afaceri cu 9,12% in 2017

Facebook: facebook.com/farmec.romania

Pentru 2018, a fost stabilit un, o suma considerabila fiind alocata proceselor de retehnologizare si modernizare a productiei, dar si dezvoltarii retelei magazinelor de brand, atat la nivel national, cat si international.", a declaratCresterea cu peste 9% a Farmec din 2017 s-a datorat mai multor factori: modernizarea si extinderea portofoliului, patrunderea pe noi segmente de piata, dar si evolutia semnificativa atat a retelei magazinelor de brand Farmec si Gerovital, cat si a platformei online www.farmec.ro s-au ridicat la peste, infata de anul 2016. Dezvoltarea zonei de e-commerce a fost asigurata de strategia de marketing digital, care a vizat o serie de modificari comerciale si de functionalitate, dar si extinderea ofertei produselor disponibile.Traficul de clienti din centrele comerciale fizice si magazinul online s-a aflat, de asemenea, pe un trend ascendent. Cu un total de, valoarea medie a bonului de cumparaturi a fost dublata anul trecut. In ceea ce priveste platforma online, a fost inregistrata o medie de, iar valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 150 de lei (32 Euro).Farmec S.A. Cluj-Napoca -- ramane un brand emblema pentru Romania. Portofoliul companiei impresioneaza o lume intreaga prin produse moderne, concepute in laboratoare performante. Compania are certificare internationala GMP si comercializeaza produsele din portofoliu in aproximativ 30 tari.In 2017, Farmec a marcat. In ultimii ani, brandul Gerovital a detinut in mod constant primele locuri in topuri importante, aducand in palmaresul companiei numeroase premii si distinctii.In martie 2018, reteaua de magazine de brand detinute de Farmec cuprindea, amplasate in Cluj-Napoca, Arad, Brasov, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara sicare se gasesc in Cluj-Napoca, Bucuresti (3 magazine), Constanta, Timisoara, Craiova, Ploiesti, Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Galati si Ramnicu Valcea.Pentru a fi la curent cu noutati legate de brand-urile din portofoliul Farmec, sfaturi utile din partea specialistilor, surprize si concursuri, puteti urmari conturile de social media: