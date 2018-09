Fostul director de brand al Ferrari si AC Milan - JAAP KALMA, impreuna cu Global Marketing Speaker si Columnist la The Drum - SAMUEL SCOTT vor fi invitatii speciali ai evenimentului SMART MARKETING

Ziare.

In cadrul celei de a 4-a editii a evenimentului SMART MARKETING , creat de BusinessMark , vei regasi atat personalitati puternice si abordari unice orientate catre valori, angajament, responsabilitate, cat si modalitati de creare a unor branduri puternice, "true to themselves".Cand se vor intampla toate acestea? Pe 11 octombrie 2018, la Hotel Radisson Blu din Bucuresti Programul evenimentului va fi impartit in doua sesiuni, urmate de un seminar sustinut de unul dintre invitatii speciali ai evenimentului:. Jaap ne va impartasi din know-how-ul sau si ne va conduce intr-o calatorie instructiva, pentru a intelege efortul imens de care este nevoie in realitate pentru a construi si gestiona un super brand.Cel de-al doilea keynote speaker,ne va impartasi din experienta sa de jurnalist, consultant si director de marketing in industria high-tech. Cunostintele sale vaste din acest domeniu iti vor oferi oportunitatea de a aduce o plus-valoare organizatiei in care activezi, intr-un mod diferit decat ai facut-o pana acum., Digital Marketing Manager - Arctic, Beko, Grunding;, Marketing Manager - Federatia Romana de Fotbal;, Brand Manager Nike&Converse - FF Group;, Brand Manager Ursus - Ursus Breweries;, Owner - Complice 4Joy;, Ph.D product designer, founder of Dizainar.ro, Creative Director - DZNR Studio;, Public Relations Manager - Merlin's Beverages.* Seminar special guest:- Expert advisor; Ex-Chief Commercial Officer - AC MILAN; Ex-Global Brand Director, - FERRARI;* Special guest:- Global Marketing Speaker, Columnist - THE DRUM.. Branduri inovatoare ce au consolidat schimbari in comportamentul consumatorului;. De ce este important ca brandurile de succes sa mizeze pe transparenta si onestitate in relatia cu consumatorii?;. Coerenta personalitatii unui brand in ochii consumatorului;. Care este cheia succesului din spatele brandurilor memorabile? Cum au reusit acestea sa devina identificabile intr-o era dominata de rapida circulatie a informatiei?ca elemente esentiale in definirea brandului. Care este "inima" si care este "creierul"?. A fi cel mai bun nu este intotdeauna suficient. Tips and tricks pentru evidentierea particularitatilor in lupta contra competitorilor;. Tranzitia de la brand missions la manifesto. Ce presupune brand manifesto si cum masuram impactul acestuia asupra consumatorului?. Importanta autenticitatii in relatia cu consumatorii. Pericolul formelor fara fond in marketing;. Cum folosesti pasiunea in sprijinul misiunii brandului si riscul calibrarii gresite;. Choose your vows with value. Promisiunile indeplinite ca baza a increderii consumatorilor. De ce este importanta analiza promisiunilor inainte de a fi comunicate catre audienta?. Pentru ce militeaza brandul tau si ce spune acest lucru despre personalitatea sa? Cum influenteaza acest lucru relatia cu consumatorii? Inscrierea la evenimentul SMART MARKETING se poate face online, pe site-ul BusinessMark - link , unde puteti regasi, totodata, mai multe detalii despre eveniment (modalitate de inscriere, structura, program, speakeri etc).este dedicat managerilor de brand, PR, marketing, digital, social media, directorilor generali si executivi, reprezentantilor comunitatilor creative, antreprenorilor si este adresat tuturor persoanelor interesate de imbunatatirea modului de lucru in acest domeniu.Evenimentul este creat decu sustinerea: Rent for Comfort, Camera de comert Marea Britanie - Romania, Camera de Comert Bilaterale Bulgaria - Romania, Camera de comert Olanda-Romania, Institutul de Marketing, Zelist Monitor.Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Parteneri media: AGERPRES,Curierul National, Financial Market, Financiarul.ro, RBE Connect, PR Box, New Money, Transilvania Business, IQ ADS, SMARK, DeBizz, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, MarketWatch, Administratie.ro, Global Manager, Gazeta de stiri, Spatiul Construit, PR Wave, FEMEI IN AFACERI, 1asig.ro, Moneybuzz, Revista Bulevard, Monitorul de Fagaras, Matek, Social Media Romania, InTurda Media, InfoOradea, Ziarul Clujean, Aktual 24, Avocatura.com, Revista Constructiv, Centrul de presa, Finzoom, Manager Express, Truckandvan.ro.BusinessMark este o companie de organizare evenimente business ce isi propune sa ofere mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, BusinessMark ofera clientilor sai modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.