Ghid de supravietuire pentru expatii din Bucuresti

Cea mai sigura optiune este sa aveti deja rezervata o masina de la serviciile de inchirieri auto Cronoscar . Reprezentantul companiei va va astepta cu masina in parcarea aeroportului, iar dupa semnarea contractului de inchiriere puteti porni linistit catre destinatia calatoriei.Pentru cei obisnuiti cu centrele de afaceri din provincie precum Cluj, Timisoara sau Iasi, harta Bucurestiului este in cel mai bun caz confuza. Insa cel mai greu lucru pentru nou-veniti este sa se descurce in traficul bucurestean.In orele de varf, dimineata si seara, este posibil sa pierdeti aproape o ora la volanul masinii pana ajungeti de la locul de cazare sau locuinta de serviciu pana la birou.Pentru a evita aceste probleme, este important sa va alegeti un hotel sau apartament de inchiriat in aproprierea locului de munca. Tendinta in Bucuresti este de a transforma zona de nord, Pipera - Baneasa, in centru de afaceri al Capitalei. Aici sunt in continuu dezvoltate proiecte imobiliare, atat pentru cladiri de afaceri, cat si rezidentiale.Asadar, daca v-ati angajat la o companie multinationala, cel mai probabil sediul acesteia este in zona de nord a orasului, pe directia generala a Soselei Bucuresti-Ploiesti, de unde puteti ajunge cu usurinta si la centrul de rent a car aeroport al echipei Cronoscar.Ca expat, probabil ca veti avea de vizitat cateva autoritati locale, pentru a va inregistra rezidenta fiscala si pentru alte formalitati. Bucurestiul este impartit in 6 sectoare, fiecare avand propriile autoritati fiscale si pentru evidenta populatiei.Este bine sa ajungeti in Bucuresti din timp, inainte de a incepe serviciului pentru a avea timp sa va familiarizati cu traficul, harta rutiera si sediile autoritatilor locale.Bucuresti este un oras vechi de peste 550 de ani. Harta sa arata ca o panza de paianjen cu stradute care se intersecteaza de nenumarate ori in perimetrul marilor bulevarde. Odata pornit la drum la volanul unei masini de inchiriat Bucuresti Cronoscar, va trebui sa tineti cont de faptul ca multe astfel de stradute secundare sunt cu sens unic, dar si de faptul ca locurile de parcare sunt greu de gasit.Bucataria romaneasca este extrem de variata si are feluri de mancare pentru toate gusturile, de la cele foarte picante, la cele delicat aromate. Desigur ca veti gasi fara probleme servicii de catering care livreaza mancarea la birou.Insa in zona de business din nordul Bucurestiului s-au deschis numeroase restaurante cu specific romanesc, unde va puteti bucura nu doar de mancare gustoasa, dar si de o atmosfera placuta.In 5 sau 10 minute, puteti ajunge la restaurant cu masina obtinuta de la serviciul rent a car Bucuresti Cronoscar. Astfel, va puteti relaxa cu adevarat si veti fi inapoi la birou fara a depasi timpul alocat de obicei pentru masa de pranz.Bucurestenii sunt prietenosi si, in marea majoritate, buni vorbitori de limba engleza. Daca v-ati ratacit, trecatorii va vor ajuta sa gasiti strada sau locatia unde vreti sa ajungeti.Fie pe jos, fie la volanul unei masini de inchiriat de la Cronoscar, veti gasi fara probleme pe cineva care sa va indrepte in directia buna.Fie ca petreceti aici cateva zile sau cativa ani, sederea la Bucuresti va va ramane in amintire multa vreme. Iar Cronoscar Bucuresti va este alaturi cu masini de inchiriat noi si bine intretinute, pentru a avea independenta totala in deplasarile dumneavoastra de serviciu sau de placere.