Huawei estimeaza ca in 2018 a avut incasari record, de aproape 109 miliarde de dolari

Compania a obtinut 26 de contracte pentru echipamentele de telecomunicatii destinate tehnologiei 5G iar livrarile de telefoane mobile inteligente in acest an ar urma sa depaseasca 200 de milioane de unitati, un nivel record, a declarat Guo.Huawei, cel mai mare producator global de echipamente de telecomunicatii si al doilea pe piata smartphone-urilor, este sub presiune dupa ce aliatii SUA, cum ar fi Australia, Noua Zeelanda si Japonia au restrictionat accesul Huawei pe pietele lor, transmite Reuters.In primul semestru din 2019, grupul chinez va lansa primul sau smartphone 5G iar livrarile acestui model vor incepe in a doua jumatate a anului viitor.In al doilea trimestru din 2018, vanzarile mondiale de smartphone-uri au crescut cu 2%, iar grupul chinez Huawei a devansat, in premiera, Apple, devenind al doilea producator mondial de telefoane mobile inteligente, potrivit unui raport publicat recent de firma de cercetare de piata Gartner.Potrivit Gartner, in perioada aprilie-iunie 2018, la nivel mondial au fost vandute 374 milioane de smartphone-uri. Samsung ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul producatorilor de telefoane mobile inteligente, cu o cota de piata de 19,3%, in scadere totusi cu 3,3 puncte fata de perioada similara a anului trecut. In schimb, cota de piata a Huawei a crescut cu 3,5 puncte si a ajuns la 13,3% din piata mondiala.Pe locul al treilea in topul mondial al producatorilor de smartphone-uri se afla grupul american Apple, a carui cota de piata a scazut cu 0,2 puncte procentuale, pana la 11,9%. Urmeaza Xiaomi, cu o cota de piata de 8,8%, in crestere fata de cea de 5,8% din al doilea trimestru al anului trecut.