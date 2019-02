Interviu: An provocator pentru managerii de IMM-uri. Cum gestionam productiv?

Ziare.

Pentru a face fata acestor noi provocari, pe langa cele deja estimate, managerii trebuie sa se poata baza pe un instrument de business care ii ajuta sa evalueze pozitia financiara a companiei, sa intervina pentru a stopa sursele de pierderi si sa creeze scenarii de investitii adecvate. Un astfel de instrument este softul de contabilitate WizCount Stam de vorba cu doamna Anca Cirstoiu, Small Division Manager, Small & Medium Business la Wizrom Software, compania care dezvolta solutia software de contabilitate WizCount.In primul rand, impactul este extrem de puternic pentru IMM-urile ce au relatii comerciale cu furnizori din spatiul UE. Acest lucru inseamna ca firmele primesc incasarile in lei si efectueaza plati in Euro. Cresterea cursului de schimb valutar i-a influentat negativ, deoarece vor inregistra pierderi in contabilitate.In aceeasi situatie se afla si companiile care au contracte de leasing operational sau linii de credit in Euro.Softul financiar-contabil WizCount le permite clientilor nostri sa pastreze gestiunea contabila in mai multe valute. Conversia leu-Euro sau leu-USD se face automat pentru a le permite managerilor sa aiba o imagine clara a nivelului de profit sau pierdere din cursul de schimb valutar.In plus, prin combinarea acestor informatii cu analiza bugetelor contabile, vor putea crea planuri de redresare pentru companie - inclusiv cresterea preturilor, care este, din pacate, singura solutie pe termen scurt.Da, asa este. Insa este important de notat ca aceasta crestere a salariului nu reprezinta si o crestere a productivitatii angajatilor. Ei vor oferi aceeasi plus valoare companiei.Deci, avem salarii mai mari, aceeasi productivitate, aceasta inseamna un efort financiar mai mare pentru companie. Iarasi, situatia astfel creata se va reflecta in preturile marite pentru produse si servicii.Multi din clientii nostri folosesc acest software contabilitate pentru a crea scenarii financiare pe centre de profit. WizCount permite crearea unui numar mare de rapoarte standard sau personalizate, cu prezentare grafica intuitiva. Prin analize comparative si istorice, managerii pot face o predictie privind evolutia vanzarilor dupa aplicarea maririi de preturi.In plus, unii clienti folosesc softul de contabilitate WizCount impreuna cu programul de salarizare WizSalary . Astfel, ei au o imagine integrata asupra evolutiei bugetului de cheltuieli pentru diferenta de curs valutar si salarii.Foarte multe. WizCount ofera o radiografie a companiei, atat pentru conturile de profit si pierdere, cat si pentru fluxul de numerar. Prin analiza rapoartelor generate de software contabil WizCount, managerii pot lua si alte decizii strategice. De exemplu, pot identifica acele conturi de client care genereaza pierderi in loc de profit. Astfel, managerii pot decide sa mareasca tarifele sau chiar sa renunte la respectivii clienti.De asemenea, se poate face o analiza a departamentelor si punctelor de lucru ale companiei - ceea ce noi numim centre de cost. Astfel, un manager poate afla exact ce functioneaza corespunzator si ce nu.As vrea sa precizez la acest moment ca WizCount le ofera managerilor mai mult decat contabilitate. Este mai degraba un asistent financiar care tine sub control toate aspectele financiar-contabile ale companiei. De exemplu, WizCount ofera un modul care permite administrarea contractelor si un modul dedicat companiilor din domeniul property management.Trecand la subiectul in discutie, managerii pot identifica anumite tendinte ale pietei prin evolutia vanzarilor si prin analize comparative intre centrele de cost. De asemenea, se poate monitoriza in timp real nivelul lichiditatilor, deci atunci cand apare un surplus acesta poate fi utilizat pentru investitii strategice.