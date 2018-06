Iti doresti o afacere profitabila? - Afla cum gestionezi!

Tehnologia, cel mai bun prieten

Un business nu se rezuma doar la a produce bunuri si servicii pentru a obtine profit. Cand conduci o afacere este important sa fii dinamic, flexibil pentru a accepta schimbarile care se produc zi de zi in jur.A avea abilitati de lider, a intelege foarte bine industria in care activezi reprezinta un inceput excelent, insa nu este suficient. Afla mai multe din randurile de mai jos!Fii curios, intreaba cat mai mult, afla lucruri noi, fie ca este vorba de o setare noua in casuta de mail, de o aplicatie de videoconferinta, un program de contabilitate, retine ca tot avansul tehnologiei este menit sa iti usureze munca, sa iti faca vita mai usoara. Acest lucru inseamna eficienta, productivitate, profit.Lucrezi cu stocuri? Incearca softul de gestiune potrivit. Tine cont ca un software, indiferent de arie - facturare, resurse umane, se adapteaza cerintelor firmei tale, chiar daca este una mica.Automatizarea proceselor de lucru este ideala pentru buna desfasurare a lucrurilor in compania ta. Vremea datelor introduse manual, a sertarelor pline de dosare, a gestiunii in Excel a apus. Tii pasul cu schimbarea, tii pasul cu acerba concurenta.Cu siguranta iti doresti sa iti dezvolti abilitatile de conducere. Daca ai in minte un manager pe care il admiri si de la care stii ca ai ce sa inveti, o persoana cu experienta, intra in contact cu aceasta.Exprima-ti dorinta, nevoia de indrumare. Chiar si o singura intalnire, o data pe luna cu un astfel de om reprezinta un real castig pentru tine.Este important procesul de networking, dar gandeste-te la el ca la un proces strategic, sa te conectezi, sa discuti si sa te intalnesti cu oameni de referinta din aria ta. A merge o singura data la un eveniment, a aduna cat mai multe carti de vizita si a le pune intr-un sertar, acest lucru nu inseamna networking.Daca simti nevoia de dezvoltare, de a-ti trasa si mai bine drumul businessului tau, un coach de cariera iti va fi de un real folos, o poti numi o investitie cu rezultate pe termen lung.Vrei sa faci tu totul? Tu le faci cel mai bine? Indiferent cat de multa experienta ai acumulat, nu poti si nu este indicat sa gestionezi totul singur.A delega sarcini iti permite sa faci trecerea de la ceea ce poti face tu, la ceea ce poti gestiona tu. Delegarea este una dintre cele mai importante si eficiente abilitati manageriale.Primul pas in delegare este sa iti fixezi tu foarte clar ce este de facut, iar apoi modul in care vei masura performanta, daca task-ul a fost efectuat corect sau nu. Asigura-te ca te-ai facut inteles.Tine cont ca delegarea ofera oamenilor din echipa ta cunostinte noi si motivatie, pentru ca le oferi incredere, le transmiti din autoritatea ta.