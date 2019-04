Jeff Bezos ramane cu 75% din Amazon, dupa divort

Ziare.

com

Cei doi au facut publice detaliile financiare ale divortului, pe Twitter, in postari publicate pe conturile personale, la aceeasi ora.Fosta sotie a fondatorului Amazon a sustinut ca a luat decizia pentru a asigura continuitatea companiei.In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia Washington Post si la Blue Origin, compania prin care CEO-ul Amazon doreste sa contruiasca rachete.Intregul pachet detinut de cei doi Bezos valoreaza 143 de miliarde de dolari, la valoarea actuala a actiunilor. Astfel, Jeff Bezos va ramane si cel mai boga om din lume, cu o avere de peste 130 de miliarde de dolari, potrivit topului Forbes.MacKenzie Bezos a fondat Amazon alaturi de sotul ei, la doar un an dupa ce s-au casatori, in 1993, iar in primii ani de existenta ai acesteia a jucat un rol important. In ultimii ani, aceasta s-a retras, concetrandu-se mai mult pe actiunile caritabile. Cuplul are patru copii.