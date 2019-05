Laptaria cu Caimac - castigatoarea votului public in cadrul Galei Made in Romania: Liga BVB

Ziare.

Timp de doua saptamani, publicul a avut posibilitatea de a vota brandul romanesc favorit si de a alege castigatorul de anul acesta dintr-o lista de 50 de branduri cu cele mai bune povesti de crestere din Romania. Astfel, la mai putin de un an de cand se afla pe piata, brandul Laptaria cu Caimac a obtinut 33% din totalul voturilor exprimate si a putut ajunge la aceasta performanta cu ajutorul publicului.", a declaratMade in Romania: Liga BVB este un proiect unic al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) lansat in scopul identificarii, promovarii si sustinerii celor mai bune povesti de crestere din Romania, viitoarele motoare ale economiei romanesti si, totodata, sprijinirea acestora pe tot parcursul unui an pentru a le ajuta sa-si aduca afacerile la nivelul urmator prin imbunatatirea transparentei, vizibilitatii si, cel mai important, castigand capitalul necesar pentru o crestere si dezvoltare ulterioara."Simpla nominalizare in cadrul acestui proiect este pentru noi un moment de mandrie si bucurie" a mai spus Adrian Cocan, "iar faptul ca am fost votati si am castigat doar cu ajutorul publicului, este o motivatie in plus pentru noi. De asemenea, ne bucuram ca produsele noastre naturale si sanatoase sunt apreciate de consumatori, iar acest premiu este pentru ei, cei care ne ajuta sa crestem in fiecare zi".Produsele Laptaria cu Caimac se gasesc in peste 600 de magazine, dintre care 400 din lantul MegaImage, dar si in alte magazine din Bucuresti, Brasov, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Prahova, Timis si Valcea.Agroserv Mariuta, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a avut in 2018 o cifra de afaceri de 9,1 milioane euro.Laptaria cu Caimac este producatorul de lactate de specialitate, 100% romanesti, naturale si minim procesate. Laptaria cu Caimac are propria ferma si foloseste cele mai noi mijloace de a produce lactate de calitate, sigure, nutritive si fara adaosuri inutile.Fabrica de procesare de ultima generatie, in care s-au investit peste 5 milioane euro, are o capacitate tehnica de procesare de aproximativ 75 tone de lapte pe zi, iar tehnicile de procesare moderne permit pasteurizarea laptelui la o temperatura mai joasa decat media obisnuita, pentru a pastra gustul adevarat al laptelui de la vaca si o parte cat mai mare din substantele nutritive.Pentru transparenta si pentru a folosi lucruri de cea mai buna calitate in fiecare etapa a procesului de productie, toate produsele Laptaria cu Caimac sunt ambalate in sticla de sticla.Mai multe informatii despre Laptaria cu Caimac si produsele brandului gasiti la www.laptariacucaimac.ro sau pe pagina de Facebook/Instagram Laptaria cu Caimac.