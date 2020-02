Magiunul de Topoloveni, promovat cu 775.000 de euro in Emiratele Arabe si Vietnam

Ziare.

"In cel de-al 28-lea an de la infiintarea Sonimpex Topoloveni, incepem promovarea Magiunului de Prune Topoloveni in Emiratele Arabe si Vietnam cu fonduri europene in valoare de 775.000 de euro. Ca membri ai Patronatului Romconserv, vom participa la targuri si expozitii in Japonia, America si Brazilia.Ne mandrim cu faptul ca la nivel european am deschis drumul la Institutul International de Gust si Calitate de la Bruxelles, ca firma 100% romaneasca, unde am primit 2 Stele Michelin - din maxim 3 - la Monde Selection, tot din Bruxelles, unde am fost medaliati cu bronz si argint pentru Dulceata fara zahar adaugat sau aditivi, dulceata obtinuta conform unui brevet international de inventie.Faptul ca in fabrica noastra nu folosim zahar adaugat sau aditivi in niciun produs ne clasifica in topul celor mai bune unitati de productie din industria alimentara. Am reusit astfel sa avem ca scop suprem sanatatea consumatorilor", spune Diana Stanciulov, asociat si director comercial al Sonimpex Topoloveni.Ea a precizat ca, datorita acestor realizari pe plan national si international, Ministerul Agriculturii a inregistrat la OSIM cu numarul 1 in Registrul National al denumirilor de origine protejata, ca produs traditional - Magiunul de prune Topoloveni - inca din 2009.Inregistrarea a fost prima etapa pentru recunoasterea la nivelul Uniunii Europene prin sistemul de calitate european al indicatiilor geografice, ca Indicatie Geografica Protejata, din 7 aprilie 2011."Timp de 5 ani am fost singurii producatori romani din industria alimentara cu o recunoastere europeana in sistemul de calitate, intre cei 1.500 de producatori europeni", mai spune Stanciulov.Prin recunoasterea europeana, compania a reusit sa acceseze fonduri europene pentru promovarea Magiunului de Prune Topoloveni in"Am fost placut surprinsi de faptul ca am fost protejati cu Indicatia Geografica Protejata, in Canada si Japonia de Comisia Europeana. Recunoasterea eforturilor noastre pentru a obtine protectie, atat pentru produs, cat si pentru toponimul Topoloveni, au condus la realizarea unui film de 30 de secunde, video care a obtinut 2,7 milioane de vizualizari la nivelul Uniunii Europene.Magiunul de prune Topoloveni a reprezentat un cadou pretios oferit de Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Senat sau Parlament. Aceste institutii l-au recunoscut ca brand al Romaniei. Ar fi fost foarte bine sa ni se asigure protectia la nivelul institutiilor nationale acreditate in acest sens", a adaugat directorul comercial al Sonimpex Topoloveni, Diana Stanciulov.