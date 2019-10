Mai rapid, mai eficient si mai flexibil: software CPQ StudioScope

Ce este software CPQ StudioScope?

Cum functioneaza software CPQ StudioScope?

Avantaje tehnice pentru companii: un software CPQ, numeroase optiuni de configurare

In ce domenii poate fi utilizata aplicatia de ofertare StudioScope?

Practic, StudioScope poate fi tot ceea ce aveti nevoie dumneavoastra:➤ O platforma care calculeaza profitabilitatea ofertelor➤ Un sistem de lucru in echipa in care agentii de vanzari si managerii evalueaza ofertele negociate➤ Un ecosistem IT pentru toate cerintele de branding si activitatile specifice din domeniul companiei➤ Un instrument de lucru eficient pentru a evalua potentialul clientilor si a le propune cele mai adecvate servicii.Echipa Ingenio a dezvoltat aplicatia StudioScope de configurare pret si oferta (Configure Price Quote software) ca o structura de baza, foarte usor de configurat si customizat.Spre deosebire de alte solutii software similare de pe piata, StudioScope nu necesita cunostinte de programare pentru customizare.Toate ecranele aplicatiei pot fi configurate prin facilitatea drag & drop de adaugare a campurilor, iar functiile aplicatiei se definesc prin formule Excel.Pentru a simplifica munca de configurare si a reduce timpul de lucru, cele mai frecvente formule necesare sunt predefinite.In aplicatia CPQ StudioScope se introduc initial toate ofertele si discounturile standard oferite de companie. In momentul negocierii cu un client, agentul de vanzari poate propune oferte si reduceri speciale.In prima instanta, aceasta aplicatie de ofertare prezinta gradul de profitabilitate al ofertei propuse, exprimata intr-un numar cu zecimale. In functie de valoarea acestui numar, oferta este:➤ Pre-aprobata: agentul poate semna contractul cu clientul;➤ Derogata pentru analiza catre un superior ierarhic;➤ Respinsa.Managerii de vanzari primesc notificari pentru orice oferta derogata. Ei au un spatiu separat pentru a face observatii sau a propune o oferta alternativa. Astfel, nu exista riscul de suprascriere a informatiilor.In final, agentul de vanzari va putea vizualiza atat oferta initiala, cat si cea recomandata de manager pentru a le prezenta clientului. StudioScope este solutia care va ofera controlul total asupra modului de structurare a ofertelor, de stabilire a KPI si de monitorizare a fluxului de lucru.Utilizatorul cu rol de administrator este singurul care poate defini KPI in aplicatia de ofertare StudioScope.De asemenea, administratorul creeaza si defineste alte roluri de utilizator, cu grade de acces diferite la informatiile stocate. Astfel, un agent de vanzari nu va putea modifica parametrii care calculeaza profitabilitatea ofertei, de exemplu.Mai mult, odata ce ofertele au fost trimise spre derogare, agentul nu le mai vede in sistem si nu mai poate interveni pentru a face schimbari in date.Aceste parghii de control de care dispune administratorul aplicatiei de ofertare garanteaza eficienta in calculul scorului de profitabilitate conform cerintelor corporatiste.Ingenio a dezvoltat structura StudioScope pentru a fi usor de personalizat pentru mai multe domenii in care negocierea si ofertarea sunt activitati de baza. Printre cele mai frecvente aplicatii pentru software-ul CPQ, mentionam:➤ Domeniul financiar/bancar/investitii➤ Domeniul investitiilor financiare si al serviciilor de brokeraj➤ Domeniul infrastructura de telecomunicatii➤ Companiile de servicii de telecomunicatii➤ Retelele de medicina privataFiecare companie poate adapta functiile si campurile de lucru in functie de specificul sau. Pornind de la structura de baza, se pot crea noi elemente de flux de lucru sau elimina cele care nu sunt necesare.De exemplu, pentru companiile ce activeaza in domeniul infrastructurii de telecomunicatii cu proiecte de anvergura, software-ul CPQ StudioScope poate asigura analiza furnizorilor, selectand automat oferta cea mai buna.Brokerii de investitii pot organiza fondurile pe clase de risc, selectand cele mai bune propuneri pentru profilul clientului.Aflati mai multe despre beneficiile utilizarii aplicatiei de ofertare StudioScope!