Nava de ultima generatie, lansata de Santierul Naval Constanta

Vasul are lungimea de 180 de metri, latimea de 32,24 metri si pescajul de 11,20 metri si reprezinta un pas inainte in eforturile societatii de a crea o generatie moderna de tancuri de produse chimice si petroliere si de a stabili noi standarde in ceea ce priveste atat eficienta energetica cat si flexibilitatea comerciala."Cel mai recent proiect al nostru este un tanc de 41.000 dwt pentru produse petroliere si produse chimice IMO II, care beneficiaza de o capacitate mare de incarcare de 49.500 mc. Este destinat consumului redus de combustibil, rezultat a unei integrari foarte eficiente a formelor corpului navei, a motorului principal, a elicei si a carmei. Nava este proiectata pentru un profil operational care vizeaza porturi cu adancimi restrictive, avand o lungime totala de 180 de metri si un pescaj de 11,2 metri", spun reprezentantii societatii.Seria precedenta de 21 de tancuri de produse petroliere si chimice de 41.000 tdw a fost un adevarat triumf pentru SNC, in 2008 vasul fiind declarat cea mai buna nava din categoria ei, de pe piata internationala."Obiectivul nostru este de a oferi clientilor nostri o solutie rentabila de transport de marfa, printr-un design inovator bazat pe experienta acumulata in constructia si exploatarea a peste 21 de nave tancuri de produse petroliere si chimice", au mai precizat sursele citate.Nava va ramane in managementul companiei romanesti Histria Shipmanagement si va fi operata de navigatori romani.La ceremonie au fost prezenti reprezentanti ai companiei franceze Naval Group, gigantul francez aflat in parteneriat cu SNC in competitia lansata de MApN pentru Fortele Navale Romane.Cu acest prilej, Laurent Mourre, vicepresedinte al Naval Group pentru Europa si America de Nord, a declarat: "Sunt foarte onorat sa fiu astazi in Constanta pentru a sarbatori impreuna cu partenerul nostru SNC lansarea noului lor proiect de tancului de produse petroliere si chimice si botezul primei nave, Histria Atlas.In calitate de vicepresedinte al Naval Group, stiu ce inseamna o noua nava pentru o santier naval, dar si pentru echipele care au lucrat la ea si sunt foarte recunoscator lui Gheorghe Bosinceanu si lui Radu Rusen pentru ca m-au invitat sa impartasesc acest moment cu ei.Aceste doua succese recente ale SNC arata ca este un santier naval inovatoare cu facilitati industriale remarcabile si cu un record impresionant de clienti satisfacuti.Suntem foarte mandri de parteneriatul puternic si de lunga durata pe care l-am construit cu SNC si de oferta noastra de a construi viitoarele corvetele romanesti aici, la Santierul Naval din Constanta. Asteptam cu nerabdare sa colaboram la acest program pentru a dezvolta capacitatile suverane si know-how-ul industrial romanesc si pentru a crea, pe termen lung, locuri de munca cu valoare adaugata mare pentru muncitorii romani."