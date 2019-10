NEPI Rockcastle bugeteaza 110 milioane euro pentru cel mai nou mall din regiunea Olteniei, Promenada Craiova

Ziare.

Valoarea investitiei totale este estimata la aproximativ 110 milioane euro, iar lucrarile de constructie vor demara dupa obtinerea tuturor avizelor necesare."Ne bucuram sa anuntam aceasta investitie, pentru ca avem semnale ca mai bine de 400.000 de romani din zona de sud-vest a tarii asteapta un astfel de proiect, cum va fi Promenada Craiova. Dorim sa oferim vizitatorilor nostri o experienta completa de cumparaturi si divertisment, cu branduri nationale si internationale, multe dintre acestea venind in premiera in Craiova, iar conceptul va fi unul cu totul deosebit, realizat dupa ultimele standarde europene in retail. Ne extindem astfel portofoliul in zona Olteniei si incurajam dezvoltarea economiei locale prin investitii si crearea de noi locuri de munca", a declarat Alex Morar, CEO NEPI Rockcastle Mall-ul Promenada Craiova va avea o suprafata de 70.000 mp inchiriabili, cu o capacitate de peste 150 de magazine de imbracaminte, incaltaminte, infrumusetare, sport, tehnologie, home&deco, jucarii si produse pentru copii, servicii, restaurante si cafenele.Proiectul de retail, situat in apropierea arterei rutiere principale a orasului si in vecinatatea celui mai mare cartier rezidential, va gazdui printre ancorele principale un hypermarket, un cinema si un magazin de bricolaj Dedeman.Proiectul include si construirea de catre NEPI Rockcastle a unei sosele de legatura intre Calea Severinului si Strada Raului, avand 2 benzi pe sens, fapt care va avea o contributie importanta la dezvoltarea infrastructurii din zona.Termenul de finalizare a lucrarilor pentru mall-ul Promenada Craiova este estimat la trimestrul 4 din 2021.este principalul grup de investitii si dezvoltare imobiliara din Europa Centrala si de Est.Grupul detine un portofoliu de proprietati exceptionale, avand o pozitie dominanta in Romania, Polonia si Slovacia si o prezenta puternica in Croatia, Bulgaria, Ungaria, Republica Ceha, Serbia si Lituania.Actiunile NEPI Rockcastle sunt listate la Bursa de Valori Johannesburg Limited (JSE), Euronext Amsterdam si A2X, iar obligatiunile sale sunt listate la Bursa din Irlanda si la Bursa de Valori Bucuresti.Din portofoliul NEPI Rockcastle fac parte Mega Mall, Promenada Mall Bucuresti, Vulcan Value Center, Shopping City Timisoara, City Park Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Galati Shopping City, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamt, Shopping City Satu Mare.