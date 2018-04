Novartis cumpara compania AveXis, specializata in terapia genetica, pentru 8,7 miliarde de dolari

Ziare.

Actionarii AveXis, companie inregistrata in Bannockburn, Illinois, vor primi 218 dolari pe actiune in numerar, a anuntat luni Novartis. Pretul este cu 88% peste cotatia inregistrata de actiunile AveXis la inchiderea tranzactiilor de vineri.Tranzactia este al doilea acord de acest tip convenit de Novartis in 2018 si primul sub conducerea noului director general Vas Narasimhan.Producatorul elvetian de medicamente realoca o parte din fondurile de 13 miliarde de dolari obtinute din vanzarea participatiei detinute la o companie mixta de produse pentru ingrijirea sanatatii pe care o detinea impreuna cu GlaxoSmithKline, pentru a-si consolida pozitia in domeniul medicamentelor comercializate pe baza de preascriptie medicala, inainte ca unele dintre cele mai bine vandute produse aflate in portofoliul sau sa piarda protectia oferita de brevete."Obiectivul nostru este sa ne dezvoltam portofoliul de medicamente ca o companie care se bazeaza pe date si tehnica digitala. Un acord de acest tip corespunde acestui obiectiv", a afirmat Narasimhan in timpul unei teleconferinte cu investitorii.AveXis dezvolta un produs pentru tratarea atrofiei musculare spinale, o boala neurodegenerativa mostenita provocata de un defect aparut la o singura gena, ceea ce arata potentialul de a deveni un succes, potrivit Novartis.Prin preluarea AveXis, Novartis obtine si un produs pentru tratarea unei boli rare. La fel ca si terapiile genetice, astfel de tratamente au preturi ridicate, ceea ce a atras interesul unor membri neasteptati ai industriei farmaceutice.Luna trecuta, Takeda Pharmaceutical a anuntat ca analizeaza depunerea unei oferte pentru compania Shire, care detine o pozitie de lider in domeniul tratamentelor pentru boli rare.Daca va avea loc, aceasta tranzactie ar fi cea mai mare preluarea efectuata vreodata de compania japoneza.AveXis mai detine unitati valoroase de productie si cercetare, care vor completa divizia de cercetare CAR-T detinuta de Novartis in domeniul cancerului, "pentru a creste numarul tot mai mare de terapii aflate in dezvoltare, la nivelul ariilor terapeutice", a aratat Narasimhan.Novartis a obtinut in august aprobarea autoritatilor americane de reglementare pentru Kymriah, primul medicament dintr-o noua clasa de tratamente numite CAR-T, care au fost descrise ca fiind o abordare promitatoare pentru tratarea si posibila vindecare a unor afectiuni oncologice si a unor boli genetice, cum ar fi orbirea.La fel ca alte terapii genetice, acest tip de tratament este folosit o singura data pe un pacient, iar din acest motiv are un pret ridicat, de 475.000 de dolari in cazul Kymriah.Achizitia AveXis de catre Novartis a fost aptobata in unanimitate de consiliile de administratie ale ambelor companii.Novartis va continua sa analizeze posibile achizitii indraznete, pentru a-si construi portofoliul, a mai spus Narasimhan.