O poveste cat o revolutie. Cum a reusit un om sarac din estul Europei sa faca miliarde multumita Facebook

Desi s-ar putea sa ai trei prieteni fara cont de Facebook, oricine are WhatsApp pe telefon. Si, conform celor mai recente statistici publicate de Facebook, WhatsApp a depasit pragul de 1,5 miliarde de utilizatori la finele lunii trecute.Peste 60 de miliarde de mesaje sunt expediate zilnic prin intermediul platformei detinute de Mark Zuckerberg, iar baza de utilizatori continua sa creasca. In luna iulie a anului trecut, vorbeam de doar 1,3 miliarde de persoane care foloseau in mod regulat WhatsApp.