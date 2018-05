O scurta istorie a aparitiei frigiderului

Primele metode prin care oamenii pastrau hrana la rece

Primele frigidere

Conform statisticilor, acest lucru este provocat in primul rand din cauza echipamentelor de refrigerare necorespunzatoare. De exemplu, multi comercianti folosesc frigiderele pentru bauturi pentru pastrarea alimentelor si invers.Chiar daca legile in vigoare precizeaza temperatura si timpul de pastrare al produselor alimentare in interiorul echipamentelor de refrigerare, nu se specifica si tipul de frigider necesar.Probabil, chiar daca s-ar pune in discutie o asemenea reglementare, ea ar fi greu de aplicat pe timp lung, pentru ca pe piata vor aparea permanent noi modele de echipamente de frigorifice performante, asa cum sunt cele de la TC Romania Plecand de la aceasta discutie, va propunem sa aruncam o privire in urma, pentru a vedea cum a evoluat piata acestor echipamente de refrigerare care astazi ne sunt indispensabile.Inainte de inventarea sistemelor mecanice de refrigerare, oamenii isi raceau hrana in izvoare sau cu ajutorul ghetii si a zapezii. Acesta era singurul mijloc de refrigerare pentru cea mai mare parte a istoriei. In trecut, alimentele perisabile erau tinute in pivnite reci sau in galeti coborate in puturi.Primele pivnite reci au fost niste gauri sapate in pamant, captusite cu lemn sau paie si umplute cu zapada. Un dispozitiv utilizat in continuare in unele zone este o camera construita cu pereti porosi peste care se scurge apa; pe masura ce apa se evapora, camera este racita.Daca veti vizita casele vechi, construite in urma cu sute de ani, veti constata ca acestea au in apropiere un izvor cu apa rece. In unele regiuni, izvorul era directionat prin jgheaburi cat mai aproape de locuinta pentru a fi folosit pentru a pastra alimentele la rece.In timpul iernii, gheata era pastrate in ghetarii pentru a putea fi folosita pe timpul verii. In mod similar, gheata naturala din ghetariile comerciale a fost folosita in marile orase pana cand au fost aparut primele metodele artificiale de producere a ghetii, la mijlocul secolului al XIX-lea.Primul sistem frigorific artificial a fost realizat de William Cullen la Universitatea din Glasgow din Scotia, in 1748. Cu toate acestea, el nu a folosit descoperirea sa in niciun scop practic. In 1805, inventatorul american Oliver Evans a proiectat prima masina de racire.In 1834, Jacob Perkins construieste primul sistem de refrigerare prin compresia vaporilor fuctional. Era un ciclu inchis care putea functiona continuu.Un medic american, John Gorrie, a construit un frigider bazat pe designul lui Oliver Evans din 1844. Masinaria sa a fost folosita pentru a produce gheata, cu scopul de a raci aerul pentru pacientii cu febra galbena.Procesul de lichefiere a gazului, baza tehnologiei moderne de refrigerare folosite si la frigidere si camere frigorifice , a fost brevetat de un inginer german, Carl von Linden in 1876.