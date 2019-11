Optimizarea si automatizarea: cele doua "must-uri" in lantul de aprovizionare

SEE Supply Chain & Logistics Forum & Expo, SESIUNEA I

SEE Supply Chain & Logistics Forum & Expo, SESIUNEA a II-a

SEE Supply Chain & Logistics Forum & Expo, SESIUNEA a III-a

SEE Supply Chain & Logistics Forum & Expo, WORKSHOP

Astfel, experti din Romania si din strainatate au oferit o platforma de dezbatere, atingand subiecte precum: bunele practici de management al lanturilor de aprovizionare si logistica, industria 4.0, optimizarea in lantul de aprovizionare, transformarea proceselor logistice cu focus pe client, performanta operationala, optimizarea depozitelor.Prima sesiune din cadrul conferintei a fost deschisa de, care a vorbit despre parteneriatul client - furnizor si importanta lui in lantul de aprovizionare."Este important sa ganditi altfel: clientii si furnizorii nu ne sunt inamici. Avem nevoie de oameni pe care sa ii dezvoltam si care sa faca performanta sustinuti de sistem. Suntem pe o piata in care nu am pregatit oameni in companiile noastre, pe aceasta zona. Acordati-le celor ce sunt pe pozitii de management timpul sa se ocupe de oamenii lor. Incercati sa schimbati modul de lucru cu oamenii. Nu aveti din piata de unde sa luati. Faceti ceva pentru oamenii vostri si pentru sisteme", a punctat ea, vorbind despre cum pot sa faca performanta angajatii din domeniu.Totodata, Adriana Palasan a mentionat care sunt provocarile legate de comunicarea in supply chain:- Vizibilitate redusa intre operatiunile departamentelor Achizitii - Logistica -Vanzari si in relatia cu clientii si furnizorii;- Comenzi plasate care depasesc capacitatea zilnica de operare a depozitului si/sau a furnizorului;- Lipsa de predictibilitate a volumelor de receptionat;- Resursele in depozit utilizate in functie de urgente;- Interactiune deficitara Client - Furnizor;- Timpi de asteptare lungi la descarcat;- Probleme aparute la receptie ce puteau fi preintampinate;- Distante lungi de parcurs pentru pozitionarea pe raft a receptiilor;- Intarzieri neanuntate ale camioanelor la incarcare;- Gestionare deficitara a volumelor de paleti;- Timpi alocati pentru comunicarea pe e-mail si pentru solutionarea unor aspecte datorate lipsei de transparenta.A urmat, care a vorbit despre Industria 4.0 si despre Supply Chain 4.0."Tehnologia, in sine, nu este despre tehnologie, ci despre viziune si cultura. Trebuie sa facem lucrurile cat mai simple - despre asta este tehnologia. Cand exista o relatie bazata pe incredere, implementarea merge bine. Viteza inseamna timp, iar timpul inseamna bani. In prezent, vorbim despre Industria 4.0, care este reprezentata de gradul de conectare. E incredibil cat de repede se misca lucrurile. Lucrurile s-au schimbat. Invatare digitala, automatizare, ochelari inteligenti - elemente ce definesc Industria 4.0. Daca cineva mi-ar fi zis acum 5 ani ca vom vorbi despre ochelari inteligenti in zona de productie si logistica, n-as fi crezut", a spus el.In continuare,, a vorbit despre optimizarea proceselor in logistica."Cum putem face clientul sa ramana la noi? Trebuie sa investim in depozit, sa avem produsul pe stoc, sa nu avem erori in inventar si trebuie, daca i-am dat produsul perfect, sa ii dam si pretul perfect. Ca sa facem asta, trebuie sa optimizam transporturile, procesele din depozit - intr-un cuvant, sa lucram eficient. Sa ambalam produsul perfect. Trebuie sa investim intr-un depozit inteligent, sa fim plasati intr-o zona buna. Daca am trecut prin ciclul de a-i oferi clientului ce isi doreste, urmatorul pas e sa oferim un training adecvat noilor angajati, sa avem sisteme usor de folosit. Cu cat e mai simplu, cu atat putem face lucrurile mai usor si mai rapid", a explicat el., a continuat prima sesiune a evenimentului, vorbind despre cum reducerea inventarelor poate duce la imbunatatirea performantei de livrare. Astfel, el a precizat ca primele metode din Supply Chain Management (SCM) au fost implementate in compania sa in 2012, acestea incluzand: stabilirea unor obiective pentru zilele in care se realizeaza inventarul, informarea regulata a managementului companiei cu privire la stadiul de implementare, conferinte telefonice lunare cu superiorii."Performanta de livrare depinde foarte mult de planificare. Trebuie sa intelegem foarte bine tendintele de cumparare ale consumatorilor. Foarte important este si sa analizam unde este nevoie mai des de inventare, sa integram foarte bine in planificare informatiile obtinute si sa intelegem foarte bine ce presupune managementul lantului de aprovizionare, cat si ce isi doreste consumatorul."a incheiat prima sesiune, vorbind despre cum analiza a datelor poate contribui la imbunatatirea rezultatelor ce tin de lantul de aprovizionare si logistica."Este foarte important sa intelegem ca avem disponibile cantitati mari de informatii, care ne ajuta sa intelegem impactul asupra pietei", a precizat el, oferind exemplul normelor europene privind emisiile de carbon, care cresc costurile de transport, afectand astfel sectorul logistic.Similar, este important sa intelegem impactul pe care il are infrastructura acestui sector: "Voi oferi exemplul Poloniei, unde starea drumurilor era destul de proasta in urma cu cativa ani. Odata cu investitiile de acolo, vedem ca scad preturile de transport", a mai punctat el.A doua sesiune a fost deschisa de, care a vorbit despre demand-supply planning."In companii se vorbeste despre demand-supply planning, dar nu se intelege foarte bine ce presupune acest concept. Demanding se refera la identificarea nevoilor clientilor nostri: ce doreste clientul, cand sa ii fie livrata marfa respectiva? Lucrurile sunt destul de complicate, dar cumva trebuie sa fim atenti la cum sa controlam procesele din companie.Disponibilitatea, spre exemplu, ar putea sa insemne marfa in stoc. Vorbim si de comunicare, disponibilitatea inseamna lucuri calitative si cantitative. Vorbim de produse - ce produse sa ii oferim clientului sa raspunda cat mai bine nevoilor lui? Daca pretul nu este bun, atunci produsul nu se vinde. Vorbim de comunicare, de cantitati, de calitate, de spatiu.Daca vrei sa avem eficienta, trebuie sa fim constienti ca fiecare e o parte din puzzle-ul asta mare. Cum facem asta? Prin demand. Trebuie sa facem schimb de informatii pentru a asigura predictibilitatea: cat sa producem, de cate camioane avem nevoie si cand? Vorbim despre un forecast colaborativ.E important sa rafinezi, sa vii cu informatii si din afara si din interiorul companiei pentru a raspunde mai departe clientului din lantul logistic. Abia apoi vom putea vorbi despre supply - despre comenzile efective. Oamenii sunt forta - ei definitiveaza si pun in practica lucrurile si le fac sa functioneze", a explicat el.A urmat. El a prezentat o aplicatie ce ajuta la planificarea dinamica a rutelor, ce le permite soferilor sa reduca kilometri parcursi cu intre 9 si 11%."Businessul nostru e legat de planificare si optimizare in distributie, cu focus pe: monitorizarea activitatilor in rute, rotatia soferilor pe zone fixe, cut-offs bine structurate in activitatea depozitului. Acest lucru ne-a facut sa investim mai mult timp pentru a discuta cu soferii in depozite, desi noi livram solutii IT. Cei ce vor sa fie mai eficienti ar trebui sa gandeasca strategia din timp si sa recurga la o planificare dinamica. Scopul acestei solutii nu e de control, ci de suport."Conform acestuia, planificarea dinamica a rutelor poate duce la imbunatatirea activitatii de livrare: mai rapid, mai bine, mai trasabil; poate duce la o planificare mai rapida, la gestionarea problemelor generate de rulajul ridicat de personal, imbunatatirea controlului asupra activitatii din teren, verificarea executiei in raport cu planificarea.In continuare,, a vorbit despre eficientizarea si planificarea rutelor in logistica, pornind de la un studiu de caz. Potrivit acestuia, sistemul a fost mai intai implementat in AMCS Group, ceea ce a dus la o serie de beneficii:- Poate duce la crearea, in mod eficient, de trasee principale sezoniere;- Introducerea in plan a noilor depozite, in mod simplu si eficient;- Abilitatea de utiliza sistemul in mod strategic;- A permis cuantificarea eficienta a profitabilitatii rutelor;- A dus la reducerea cu 10% a numarului de vehicule folosite de companie;- A permis reducerea cu 15% a kilometrilor parcursi si a timpului petrecut de soferi in trafic.A doua sesiune a fost incheiata de. El a introdus conceptul IBP - Integrated Business Planning, precizand ca este:"O explozie de procese si operatiuni standard, care ajuta la o mai buna organizare in viitor. De obicei, incepem de la analiza cererii si ofertei. Dupa aceea, trecem la planificarea operatiunilor si tranzactiilor. Pentru o mai buna organizare in viitor, este nevoie sa avem in vedere noile produse, planul de afaceri, trebuie sa privim in viitor si sa luam fiecare decizie tinand cont de impactul financiar. Cand am implementat IBP, ne-am confruntat cu o serie de provocari; cu toate acestea, cel mai dificil a fost sa fim sinceri cu noi. Am invatat sa renuntam la orgolii si sa infruntam adevarul, oricat de dificil ar fi, ceea ce ne-a permis sa beneficiem la maximum de pe urma IBP"., a deschis cea de-a treia sesiune, cu o prezentare despre optimizarea depozitelor."Unul din detaliile cu care ne confruntam este volumetria. De cele mai multe ori, e important sa ne uitam la detaliile de la noi din "curte". S-ar putea sa observam ca unele dintre ele nu se mai potrivesc. Din perspectiva valorica si cantitativa, poate nu reprezinta foarte mult. Dar daca traduci in volumetrie, s-ar putea sa descoperi o alta realitate. Pe zona de hypermarketuri, supermarketuri, exista "rafturi" precum cele din depozit, se fac remodelari si sunt articole care raman in permanenta", a explicat ea.La randul sau,, a vorbit despre managementul si automatizarea depozitelor."Sunt multiple tipuri de automatizari si depinde de fiecare client ce ar vrea sa foloseasca sau cat de eficient este. Lucram foarte mult si cu automatizari clasice cu conveioare, roboti sau cu echipamente de impachetare, dar foarte interesant este trendul nou: automatizarile dinamice pe care le obtinem cu ajutorul realitatii augumentate - pentru ca daca folosim acesti ochelari, orice colt al depozitului sau o sectiune de productie poti sa o afisezi peste realitate. Se numeste si unbolted automation, pentru ca este un proces mult mai flexibil. Inca necesita un operator, dar ajuta foarte mult la cresterea productivitatii."Despre managementul in logistica a vorbit si, care a enuntat patru pasi ce trebuie urmati: determinarea strategiei, identificarea sistemului si tehnologiei, coordonarea angajatilor, masurarea, analiza si optimizarea datelor."Va adresez o intrebare: avem nevoie de tehnologie performanta? Toate companiile incearca sa investeasca in astfel de tehnologie, dar inainte de a recurge la acest pas, o organizatie trebuie sa isi cunoasca strategia, nevoile clientilor, pe cele specifice sectorului logistic, cele de automatizare. Daca o companie investeste in tehnologie performanta in depozite, dar care nu este neaparat necesara, atunci compania face risipa."A urmat. El a vorbit despre dezvoltarea si implementarea unui software pentru managementul intervalelor orare (eng. Time Slot Management)."Trei aspecte importante sunt ignorate din acest proces. Se considera tot mai mult impactul utilizatorilor asupra oamenilor. Cand prezinti o solutie catre management, toata lumea e fericita. Insa utilizatorii, oamenii afectati direct de acele ustensile ar putea sa nu aiba reactii la fel de pozitive. Oamenii sunt afectati de schimbari. Daca intreci limitele cu automatizarea, oamenii incep sa se sperie ca si-ar putea pierde joburile. Trebuie sa fim atenti la asta.Al doilea aspect - nu este atat de mentionat in prezentari - este cel al formarii si trainingurilor facute angajatilor. Nimeni nu face traininguri constante. Cand utilizatorii interactioneaza cu anumite ustensile, vin cu un feedback, dar daca nu venim cu un plan pentru a implementa acel feedback, nu am fost eficienti. In opinia mea, ar trebui sa fie un proces continuu, circular. Avem nevoie sa integram feedbackul si din alt motiv: afacerea organizatiei evolueaza - se va intampla la fel si cu ustensilele folosite", a punctat el.Cea de-a treia sesiune a fost incheiata de. El a prezentat o serie de strategii pentru reformarea lantului de aprovizionare, pentru a asigura cresterea vanzarilor."Master Importer Model este o platforma de import si export care ii ofera clientului control total asupra afacerii sale, la nivel local. El a prezentat o serie de strategii pentru reformarea lantului de aprovizionare, pentru a asigura cresterea vanzarilor."Master Importer Model este o platforma de import si export care ii ofera clientului control total asupra afacerii sale, la nivel local. Prin intermediul platformei, clientii pot externaliza nevoile privind importul si exportul, pentru piete complexe", astfel incat sa isi creasca vanzarilor.Ultima parte a evenimentului a constat intr-un training sustinut de; Membru al Aston Logistics & Systems Institute, Visiting Professor, University of Lille, Director Supply Chain, Gnosis Consulting Services (Marea Britanie).Adresat reprezentantilor companiilor, specialistilor in logistica, supply chain, operatiuni, achizitii, vanzari, design, productie, acest workshop a urmarit sa raspunda la o importanta intrebare: "Cunoasteti cu adevarat lantul de aprovizionare al companiei si ii intelegeti mecanica?"Astfel, aceasta sesiune a urmarit familiarizarea participantilor cu tehnicile cheie de cartografiere a lantului de aprovizionare, cu instrumentele disponibile pentru a efectua cartografierea lantului de aprovizionare, atingand urmatoarea tematica:- Intelegerea dinamicii in lantul de aprovizionare;- Tehnici de cartografiere a lantului de aprovizionare;- Studiu de caz despre cartografierea lantului de aprovizionare;- Exercitiu de cartografiere a lantului de aprovizionare.Evenimentul a fost moderat de Paul Nita, Operations Director ID Logistics, Vice President ARILOG. Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.